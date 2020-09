Can Yaman, sapete in cosa è laureato l’attore turco di Daydreamer? Non indovinereste mai.

È uno degli attori più amati del momento. L’anno scorso lo abbiamo visto nei panni di Ferit Aslan nella soap Bitter Sweet, ma è col ruolo di Can Divit in Daydreamer che ha definitivamente conquistato il pubblico italiano. Parliamo di Can Yaman, l’affascinante attore turco, protagonista della serie tv Daydreamer, un grande successo per Canale 5. In pochi anni, Can è diventato uno degli attori più amati nel nostro Paese: merito del suo talento, ma, c’è da dirlo, anche della sua innegabile bellezza. Ma forse non tutti sanno che quella per la recitazione è una passione che il bel Can ha coltivato in un secondo momento della sua vita. Prima, si è dedicato agli studi, conseguendo anche una laurea nel 2012. Curiosi di scoprire cosa ha studiato e qual era il suo lavoro prima di diventare attore? Non indovinereste mai!

Can Yaman, sapete in cosa è laureato l’attore di Daydreamer? Ecco che lavoro faceva prima del successo

Bello e tenebroso, Can Yaman è diventato l’uomo più desiderato dalle donne! Merito anche dei ruoli, super romantici, che l’attore turco interpreta nelle serie tv trasmesse da Canale 5. Personaggi duri, ma dal cuore tenero, che hanno letteralmente incantato le telespettatrici. Che, quest’anno, seguono le avventure di Daydreamer- Le ali del sogno, la serie che racconta la complicata storia d’amore tra il signor Can Divit e la dolce e ingenua Sanem. Ma c’è una curiosità sull’attore più popolare del momento che forse non tutti sanno: Can Yaman prima di tuffarsi nel mondo della recitazione, era un avvocato! Proprio così, dopo aver frequentato il Liceo Italiano di Instanbul ( ecco perché parla bene la nostra lingua!), Can ha studiato al Dipartmento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe, dove si è laureato nel 2012! Per alcuni mesi ha lavorato come praticante procuratore, ma successivamente ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, quella per la recitazione. Una scelta che sembra essersi rivelata davvero quella giusta!

Con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, Daydreamer subirà un cambio di programma. Andrà infatti in onda eccezionalmente in prima serata lunedì 7 settembre, in seguito ogni sabato pomeriggio prima di Verissimo e ogni domenica prima di Domenica Live. In quante si sono appassionale alla storia di Can e Sanem?