Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser attualmente sono insieme: gli indizi social sciolgono ogni tipo di dubbio, scopriamoli insieme.

In questo ultimo periodo, non si fa altro che parlare di loro: Cecilia ed Ignazio. Dopo la fine della storia d’amore tra sua sorella Belen e Stefano De Martino, l’ex coppia del Grande Fratello Vip ha saputo catturare l’attenzione su di sé subito dopo. Perché? Semplice: per la presunta crisi che, dopo quasi tra anni di fidanzamento, hanno vissuto e che, molto probabilmente, stanno vivendo ancora adesso. Non sappiamo esattamente cos’è successo tra di loro. E, soprattutto, quali siano stati i motivi della loro separazione. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe ci sia una grossissima novità in arrivo. Sappiamo benissimo che, in questi ultimi giorni, si è parlato tanto di un ritorno di fiamma. E, qualche ora fa, ce ne ha dato conferma anche ‘Giornalettismo’. Adesso, però, la situazione è letteralmente cambiata. Secondo alcuni indizi social, infatti, sembrerebbe proprio che i due siano attualmente insieme. A cosa ci riferiamo esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Cecilia ed Ignazio sono insieme: cosa è trapelato su Instagram

Dopo le diverse voci di tradimento e di presunto flirt, sembrerebbe che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ci stiano riprovando. Come raccontato in un nostro recente articolo, prima ancora che la sorella minore di Belen si recasse al Festival del Cinema di Venezia, ha avuto l’opportunità di cenare con il suo dolce compagno in un ristorante milanese. Tentativo di riappacificazione? A quanto pare, sembrerebbe proprio di sì. Seppure, come rivelato da ‘Giornalettismo’, tra i due non ci stato nessuna effusione, sembrerebbe proprio che i due abbiano serissime intenzione di riprovarci. A darcene conferma, tra l’altro, ci sono anche questi diversi indizi social che ci fanno realmente pensare che i due, attualmente, stiano insieme in montagna.

Seppure i due non si siano ancora fatti vedere proprio insieme negli scatti, sembrerebbe proprio che stiano trascorrendo qualche giorno lontani da tutto e da tutti. Chissà, ‘galeotta fu la montagna’? Staremo e vedere!