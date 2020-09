Chiara Ferragni, il terribile lutto che l’ha segnata: la dolorosa confessione

Pochissime ore fa, Chiara Ferragni ha raccontato di un terribile lutto che l’ha profondamente segnata e traumatizzata: la confessione dolorosa.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale con divertenti siparietti e tutto ciò che concerne la sua quotidianità, proprio pochissime ore fa, Chiara Ferragni ha voluto discutere di un argomento davvero molto importante per la nostra società: i traumi. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, la famosa fashion blogger, infatti, ha parlato di un terribile lutto che l’ha colpita un anno e mezzo fa e che l’ha profondamente traumatizzata, oltre che addolorata. Non sappiamo esattamente a quale evento si riferisce la bellissima moglie di Fedez in queste sue ultime Instagram Stories, fatto sta che, come raccontato dalla diretta interessata, il solo pensiero di quel momento, le provocava ansia, turbamento. È proprio per questo motivo che, per cercare di superare al meglio questa situazione e, quindi, trauma, la Ferragni ha deciso di sottoporsi ad una terapia. Che, seppure in una sola seduta, l’ha aiutata tantissimo. E che, soprattutto, le ha permesso di vivere questa esperienza da ‘spettatore’. Ma cerchiamo di capirne qualche cosa in più.

Chiara Ferragni, il lutto che l’ha traumatizzata: il racconto da brividi

Ritornata a casa a Milano dopo una vacanza da urlo, Chiara Ferragni ha dedicato un po’ di tempo ai suoi adorati sostenitori. E, soprattutto, ha parlato loro di un argomento molto importante. Prima di consigliare a tutti coloro che, nella loro vita, hanno vissuto un trauma di sottoporsi ad una terapia, la famosa fashion blogger non ha potuto fare a meno di evidenziare quanto questa terapia sia stata provata sulla sua stessa pelle. E di quanto, in una sola seduta, le abbia provocato già degli enormi benefici. Ma cos’è esattamente successo? Come rivelato dalla diretta interessato, un anno e mezzo fa, la bella Chiara è stata colpita da un terribile lutto, che l’ha profondamente addolorata e traumatizzata. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa le sia esattamente successo. E, soprattutto, a cosa si riferisca. Fatto sta che il trauma generato è stato davvero enorme. ‘È un ricordo che mi provocava molta ansia’, ha detto la moglie di Fedez. Ecco, ma di che cosa parla esattamente? Qual è la terapia che, provata dalla stessa Ferragni, la fashion blogger consiglia per superare i traumi?

‘Emdr è una terapia che punta a rimuovere i traumi nel minor tempo possibile rispetto a quella classica e, soprattutto, punta a creare nuovi ricordi positivi legati al trauma’, sono proprio queste le parole che Chiara Ferragni utilizza per descrivere la terapia alla quale si è sottoposta per superare il suo di trauma. ‘L’obiettivo non è che tu dimentichi quello che è successo, ma quando ricordi quell’evento che poteva essere traumatico, lo vedi un po’ più da spettatore. Elimini, quindi, le sensazioni negative legate all’avvenimento’, conclude la Ferragni. Ovviamente, la terapia è molto servita alla web influencer. ‘Ho lavorato molto sul ricordo’, ha dichiarato.

