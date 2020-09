Clizia Incorvaia, ‘disavventura’ a Roma: “Non mi hanno fatto entrare…”, cos’è successo, ecco il racconto pubblicato dall’ex gieffina nelle storie Instagram.

Clizia Incorvaia è stata senza dubbio una delle maggiori protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La famosa influencer siciliana, ex moglie del frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina, si è fatta notare per la sua incredibile bellezza, ma anche per il suo carattere forte e deciso. All’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore, legandosi a Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due hanno fatto appassionare il pubblico alla loro splendida storia, che si è interrotta bruscamente a causa della squalifica di Clizia dal gioco, ma poi ripresa dopo la fine del programma. Clizia e Paolo sono ancora oggi una coppia e dimostrano tutto il loro amore anche sui social. Sempre molto presente e attiva sui social, la Incorvaia ha oltre 500mila followers sul suo profilo Instagram, con i quali condivide diversi momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Poco fa ha raccontato nelle storie una ‘disavventura’ che le è capitata a Roma e che di certo non è passata inosservata: ecco cos’è successo all’ex gieffina.

Clizia Incorvaia, ‘disavventura’ a Roma: “Non mi hanno fatto entrare al Pantheon”, ecco i dettagli del suo racconto

Clizia Incorvaia ha trascorso la giornata a Roma e si è dedicata alla visita di musei e mostre d’arte. L’ex gieffina si è fatta accompagnare da un amico, che ha definito la sua ‘guida speciale’. E’ stato lui, infatti, a portarla in giro, facendole una vera e propria ‘lezione’, come lei stessa ha raccontato nelle sue storie Instagram. Sempre pronta a condividere ogni momento con i suoi followers, Clizia ha mostrato i video delle sue visite, in particolare quella alla Mostra di Caravaggio. Dopo questa tappa, l’influencer si è diretta al Pantheon, ma le è capitata una ‘disavventura’, come lei stessa ha raccontato. Dopo aver fatto la lunga fila per entrare nel meraviglioso edificio, l’ingresso le è stato negato. Il motivo? Il suo top le lasciava scoperte le spalle: “Volevo portarvi al Pantheon per vedere anche la tomba di Raffaello, ho fatto tutta quella fila, ma poi non mi hanno fatto entrare perché mi dovevo coprire”, ha raccontato Clizia divertita.

L’ex gieffina, però, non si è persa d’animo ed è corsa ad acquistare una t-shirt a mezze maniche, con la quale è riuscita finalmente ad entrare nel Pantheon, mostrando poi le immagini anche sui social. Cosa ne pensate di questa vicenda?