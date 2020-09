Daydreamer, spunta un retroscena inedito su Demet Ozdemir: non ci credereste mai; ecco una curiosità sull’attrice che interpreta Sanem.

È la serie tv del momento: gli ascolti sono davvero altissimi e la trama ha letteralmente stregato il pubblico. Parliamo di Daydreamer – Le ali del sogno, la serie turca con protagonista Can Yaman, trasmessa da Canale 5 nel corso di questa estate. Con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, però, la soap ha cambiato collocazione: lunedì 7 settembre andrà in onda in prima serata, per poi passare al pomeriggio del sabato e la domenica. Un grandissimo successo per la serie tv, che narra la tormentata storia di Can Divit e la dolce Sanem. Una storia che deve fare i conti con numerosi ostacoli e difficoltà. Per scoprire come finirà tra i due dovremo aspettare ancora un bel po’ di tempo, ma, nel frattempo, è spuntata fuori una curiosità sulla serie che forse non tutti conoscono! E riguarda proprio la bellissima attrice Demet Ozdemir, interprete di Sanem. Scopriamo di cosa si tratta!

Daydreamer, spunta un retroscena inedito su Demet Ozdemir: l’attrice canta la sigla iniziale

Tutti pazzi per Daydreamer! La serie tv turca in onda su Canale 5 ha letteralmente stregato il pubblico. Merito della presenza dell’amatissimo attore Can Yaman, ma non solo: la storia d’amore dei due protagonisti è super romantica e fa sognare i telespettatori. Che seguono con attenzione le vicende di Can e Sanem, sin dalla prima puntata. Ma che forse non sanno proprio tutto sulla serie tv. Ad esempio, sapete chi interpreta il brano “Gunaydin” ( trad. “Buongiorno”), che è la sigla ufficiale della soap? Ebbene, è proprio l’attrice protagonista Demet Ozdemir, che nella serie interpreta Sanem, a cantarla!. Il testo della canzone, in tema con la trama della serie, è un inno alla speranza e all’importanza di credere nei propri sogni.

E il sogno più grande della dolce Sanem è proprio quello di vivere la sua storia d’amore con il ‘signor Can’. Gli ostacoli però sono davvero tanti: ci sarà un lieto fine? Non ci resta che attendere le prossime puntate!