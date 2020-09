Demet Özdemir è la bellissima attrice che interpreta Sanem Aydin nella fiction Daydremer: giovane talentuosa, sapete com’è iniziata la sua carriera? Non lo immaginereste mai.

Daydremer, in turco Ekenci Kus ovvero Uccello del mattino, è la fiction in onda su Canale 5 che ha spopolato in italia conquistando milioni di telespettatori. La bellissima Demet Özdemir è l’attrice che interpreta Sanem Aydin, talentuosa giovane donna con il sogno di diventare scrittrice. Sanem e Can fanno sognare con la loro storia d’amore e la chimica tra Demet e Can Yaman, l’attore che interpreta il protagonista, è innegabile. Il carattere solare dell’attrice, la sua capacità di trasmettere emozioni e la semplicità che la contraddistinguono, sono tratti in comuni con il personaggio che interpreta e che l’hanno resa molto apprezzata nel nostro Paese. Non tutti sanno, però, che Demet Özdemir ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in modo totalmente diverso. Scopriamo di più.

Demet Özdemir, la bella Sanem di Daydreamer: ecco come è iniziata la sua carriera

Nata in Turchia il 26 Febbraio del 1992, la sua famiglia ha origini bulgare. Dopo la separazione dei genitori, Demet che all’epoca aveva sette anni, insieme al fratello e alla sorella maggiori si trasferisce a Instabul. L’interprete di Sanem, oltre ad essere un’attrice talentuosa, è un’artista a tutto tondo. Esordisce come ballerina in alcuni video musicali, come quello del cantante Bengü e per il gruppo musicale Efes Kizlari. Demet è una grande appassionata di danza che ha studiato fin da bambina e pratica questa disciplina ancora oggi, sia per hobby sia per mantenersi in forma. Dopo aver studiato alla scuola di danza moderna, ha ampliato i suoi orizzonti e ha intrapreso anche la carriera di modella, prendendo parte a numerose pubblicità. La sua bellezza e il suo talento fanno ottenere grande notorietà e nel 2019 è diventata la testimonial del marchio Pantene in Turchia. Intanto, si dedica anche alla recitazione e ricopre ruoli sempre più impegnativi in svariate serie turche, fino ad arrivare al ruolo di Sanem Aydin di Daydreamer che consacra la sua carriera di attrice. Ad oggi, è impegnata sul set di Doğduğun Ev Kaderindir, una nuova serie in cui interpreta un ruolo dalle tinte più drammatiche rispetto a quello in cui siamo abituati a vederla. Ecco un video, dal profilo Instagram di Demet Özdemir in cui si cimenta in una performance di danza.

La bella interprete di Sanem è una giovane dal grande talento, piena di vita e di energia, proprio come il ruolo che interpreta in Daydremer.

Siamo certi che Demet Özdemir farà ancora parlare di sè, la sua carriera sarà costellata di successi.