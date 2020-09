‘Dove Sono Oggi’, Fedro Francioni: com’è diventato e cosa fa adesso l’ex amatissimo protagonista del Grande Fratello 3.

Tutti lo ricordano certamente per la sua ‘verve’ romana e per la sua incredibile simpatia. Nella casa del Grande Fratello era stato soprannominato ‘Fedrano’, per la sua indomabile passione per il divano e la sua scarsa attitudine all’esercizio fisico. Avete capito bene, stiamo parlando proprio di lui, l’indimenticabile Fedro Francioni, protagonista della terza edizione del Grande Fratello. Quell’anno il reality di Canale 5 sfornò numerosi personaggi che poi si sono fatti strada nel mondo dello spettacolo. Uno su tutti è certamente Luca Argentero, che nel tempo è diventato l’apprezzato attore che tutti conosciamo. Da lì sono partiti anche Pasquale Laricchia, protagonista anche dell’ultima edizione del GF Vip, con l’allora fidanzata Victoria Pennington, la vincitrice Floriana Secondi, che ancora oggi è spesso ospite e opinionista nei salotti televisivi. Da non dimenticare anche Marianella Bargilli, oggi affermata attrice teatrale, che ultimamente ai nostri microfoni ha dichiarato di essere rimasta per diverso tempo in contatto proprio con Fedro. Insomma, la terza edizione del Grande Fratello ha regalato numerosi talenti, ma di certo Francioni è uno dei personaggi che più è rimasto nel cuore della gente, anche se dopo il reality si è allontanato dalle scene.

Fedro Francioni al Grande Fratello: il percorso e il ritiro anticipato

Fedro è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati della terza edizione del Grande Fratello. La sua simpatia e il suo carattere schietto e senza peli sulla lingua hanno conquistato il pubblico del famoso reality. Nel corso della sua avventura nella casa più spiata d’Italia, Francioni prese una vera e propria sbandata per la ‘coinquilina’ Angela Sozio, ve la ricordate? Inoltre instaurò un bel rapporto con Luca Argentero, ma il suo percorso finì prima del previsto. Fedro infatti decise di ritirarsi dal gioco dopo aver saputo della morte di una sua zia. Una persona a cui l’ex gieffino era molto legato, per la quale scelse di abbandonare la casa, lasciando in lacrime la maggior parte dei suoi compagni d’avventura. Ma sapete com’è diventato oggi e cosa fa l’ex gieffino? Scopriamolo insieme!

Fedro oggi: lavoro e famiglia dell’ex gieffino

Fedro Francioni è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello 3, ma dopo l’esperienza televisiva ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo. Tornato in tv l’anno scorso, ospite in uno dei programmi di Barbara D’Urso, Fedro ha mostrato di essere molto cambiato negli anni. L’ex gieffino, infatti ha perso diversi chili e ha deciso di farsi crescere capelli e barba. Per molti è stato davvero difficile riconoscerlo. Nonostante le sue origini romane, oggi Francioni vive a Treviso con la sua compagna e il loro bambino, Gianfilippo, del quale l’ex gieffino è davvero innamoratissimo, come dimostra spesso e volentieri anche sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, pullula di immagini del piccolo, oltre che di foto del lavoro e della vita quotidiana di Fedro.

La vita di Fedro, dunque, oggi è del tutto cambiata e si divide tra la famiglia e il suo lavoro di speaker radiofonico in un’emittente veneta, Radio Piter Pan.