Elodie per il concerto all’Arena di Verona ha scelto un look ‘da uomo’: in giacca e cravatta la cantante ha incantato tutti, date un’occhiata.

Non è solo una delle cantanti italiane più affermate in Italia, è anche una vera icona di stile. Sapete che prima di intraprendere la carriera da cantante, era una modella? Abbandonò il mestiere per dedicarsi al canto. Partecipò prima ai provini di X Factor nel 2008 ma non riuscì ad arrivare ad i live, successivamente entrò a far parte della scuola di Amici di Maria de Filippi. Nel 2015 Elodie ha conquistato il banco della scuola più famosa d’Italia ed è arrivata in finale al secondo posto, dietro Sergio Sylvestre. Da lì è stato tutto in salita ed oggi le sue canzoni sono dei veri e propri tormentoni, ascoltati in tutte le radio ed amati da tutti! Ad ogni sua apparizione, sul palco e non, Elodie regala sempre look mozzafiato: all’Arena di Verona per Heroes, domenica 6 settembre, ha lasciato di stucco tutti indossando un abito ‘maschile’ ma rendendolo estremamente sensuale. Date un’occhiata.

Elodie, all’Arena di Verona con il look ‘da uomo’: in giacca e cravatta diventa irresistibile

Elodie per Heroes, il grande concerto che si svolge all’Arena di Verona, ha scelto un look davvero incredibile. Lo ha curato, come sempre, nei minimi dettagli: dopo il meraviglioso abito indossato a Venezia e realizzato per lei da Versace, la famosa cantante ha deciso di cambiare ‘mood’ indossando un look ‘maschile’. In una versione ipersensuale, Elodie ha indossato una giacca a vestito color beige con camicia e cravatta: le sue gambe in bella mostra e le scarpe Giuseppe Zanotti con tacco e plateau l’hanno resa particolarmente sensuale. Curiosi di vederla? Ecco cosa ha pubblicato nelle sue IG story: