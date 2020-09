Enrico Papi, gravissimo lutto: dolore immenso, l’ultimo saluto da brividi

Pochissimi istanti fa, Enrico Papi ha annunciato il gravissimo lutto da cui è stato colpito: dolore immenso, ultimo saluto social da brividi.

Una vera e propria spiacevole notizia quella che, pochissimi istanti fa, Enrico Papi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Sempre molto attivo su Instagram e, soprattutto,d dedito a condividere ogni cosa con i suoi numerosi ed adorati sostenitori, proprio poco fa, il conduttore di ‘Guess my age’ non ha potuto fare a meno di aggiornare loro su un grave lutto da cui è stato colpito. Sì, è proprio così: l’ex colonna portante del programma storico ‘Sarabanda’ è stato protagonista di un episodio davvero drammatico. La sua dolcissima mamma, purtroppo, è venuta a mancare. Insomma, una notizia davvero tragica, da come si può chiaramente intendere. E che, senza alcun dubbio, ha gettato nello sconforto più totale tutti i suoi parenti. In primis, Enrico Papi. Lo si capisce perfettamente dalle parole da brividi che il conduttore ha voluto dedicare alla sua mamma per l’ultimo saluto. Scopriamolo qualche cosa in più.

Enrico Papi, grave lutto: è morta la mamma, dolore immenso

Soltanto pochissimi giorni fa, Enrico Papi, con un tenero scatto che lo ritraeva in compagnia di sua madre, festeggiava il compleanno della dolcissima donna. A distanza di pochissimo tempo, invece, il gravissimo lutto. A darcene la notizia è stato il diretto interessato. Che, sul suo canale social ufficiale, ha voluto annunciare a tutti i suoi sostenitori la morte della madre. Da come si può chiaramente immaginare, il legame che c’era tra il conduttore di ‘Guess my age’ e la donna era davvero indissolubile e speciale. D’altra parte, è stato lui stesso a scriverlo giorni fa: ‘L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere supera’. È proprio per questo motivo che, la notizia della sua morte, l’ha profondamente turbato ed addolorato.

‘Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene’, ha scritto Enrico Papi a corredo di questo dolce scatto che ritrae la sua mamma sorridente. Insomma, quello che il conduttore sta provando in questo momento è, senza alcun dubbio, un dolore davvero immenso.

