Grande Fratello Vip tornerà su Canale 5 a partire dal 14 Settembre, la conduzione è affidata ad Alfonso Signorini e tra i concorrenti spicca il nome di un grande artista come Fausto Leali, che ha svelato l’incredibile motivo della sua partecipazione.

Il GF Vip tornerà a intrattenere il pubblico italiano a partire dal 14 Settembre e tra i concorrenti di quest’anno troviamo il grande Fausto Leali che in un intervista a Libero ha parlato a ruota libera e svelato l’incredibile motivo della sua partecipazione. Grande cantautore tra i più famosi e apprezzati in Italia, Fausto Leali si è guadagnato l’appellativo nero bianco grazie alla sua voce dalle caratteristiche particolari. Nato a Brescia, si è dedicato alla musica fin da piccolissimo incidendo diversi dischi e sancendo un sodalizio con la band dei Novelty. Il team ha avuto l’onore di fare da spalla all’unico concerto italiano dei grandi Beatles. La sua carriera è costellata di successi e associata a nomi di fama globale, il suo talento ha raggiunto tutto il mondo. Dopo aver preso parte ad alcuni programmi televisivi, come la recente partecipazione a Il cantante mascherato con la maschera del Mostro, lo vedremo tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo cos’ha detto a riguardo.

Fausto Leali, l’incredibile motivo della sua partecipazione al GF Vip

Durante un intervista concessa al quotidiano Libero, Fausto Leali ha parlato a ruota libera riguardo i motivo che lo hanno spinto ad accettare di partecipare al GF Vip. Con molta sincerità, il cantante ha spiegato che l’emergenza Coronavirus ha portato una crisi economica anche ad artisti del suo calibro. L’impossibilità di fare concerti equivale a vedere nettamente ridimensionati i propri introiti con la conseguenza che anche i personaggi dello spettacolo di sono ritrovati in un momento di grande difficoltà. Fausto Leali ha dichiarato che partecipare al programma equivale ad un vero e proprio lavoro, la cui proposta è giunta da persone che conosce e di cui ha stima, ed è una possibilità di guadagno. Certo, non è l’unica motivazione che lo ha convinto, come ha spiegato, ma vista l’emergenza in atto non ha voluto farsi sfuggire l’opportunità.

Siamo certi che un grande artista come Fausto Leali saprà distinguersi ancora una volta e ci regalerà attimi di vera poesia nella casa del GF Vip.