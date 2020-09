La soubrette Matilde Brandi scalda il motori per varcare finalmente la famosa porta rossa del GF Vip: ma nella sua famiglia non tutti sono d’accordo.

Matilde Brandi, l’ex ballerina del sabato sera di Rai 1 con Giorgio Panariello, è prontissima a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia: secondo gli ultimi rumors, infatti, pare che l’edizione 2020 del GF Vip partirà tra il 14 e il 18 settembre. Matilde, splendida 51enne piena di grinta, si dice molto entusiasta dell’avventura che sta per intraprendere: per lei sarà un modo per farsi conoscere dal pubblico in una nuova veste, quella più “naturale”. Contente del nuovo progetto della mamma, anche le due figlie 16enni, le gemelle Aurora e Sofia. La Brandi è ottimista riguardo al fatto che nella casa si troverà bene, dato il suo carattere socievole e disponibile con tutti. Si è detta anche pronta a cucinare e stirare per tutti i suoi compagni d’avventura che, ricordiamo, saranno Fausto Leali, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Myriam Catania, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Francesco Oppini, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Fulvio Abbate, Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Denis Dosio, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah.

GF Vip, Matilde Brandi confessa: “Il mio compagno non è d’accordo”

Alle pagine del settimanale Di Più, Matilde ha rivelato che il compagno non vede tanto di buon occhio la sua partecipazione al reality show: “Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre”. L’uomo con cui la Brandi condivide la vita da oltre quindici anni si chiama Marco e svolge la professione di commercialista, qualcosa lontano anni luce dal mondo dello spettacolo. Matilde ha poi aggiunto che il suo Marco è un bravissimo padre, molto presente, quindi lei sa che le ragazze sono in buone mani.

A chi si domanda se Matilde pensi di potersi innamorare all’interno della casa, lei risponde scettica che, tra i nomi dei concorrenti maschili, non pensa ci sia qualcuno per cui potrebbe perdere la testa. Tanto più avendo già un compagno e due figlie. Staremo a vedere.

L.C.