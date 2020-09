Giulia De Lellis, splendido e inaspettato annuncio su Instagram: “Sono gasata!”, ecco le parole dell’influencer, i fan sono super felici.

Giulia De Lellis è senza alcun dubbio una delle influencer più amate del momento. Il suo profilo Instagram conta quasi 5 milioni di followers, a riprova del suo enorme successo e del grande seguito che ha. Da quando ha partecipato a Uomini e Donne nel 2016, infatti, Giulia ha avuto sempre più successo e la sua carriera è stata in continua ascesa. Oggi è tra le influencer più importanti in Italia e nell’ultimo periodo è finita in modo particolare sotto i riflettori per la fine della sua storia con Andrea Damante. I due si erano riavvicinati durante il lockdown e tutto sembrava procedere a gonfie vele, come loro stessi mostravano anche sui social, ma poi qualcosa si è rotto. Nessuno dei due ha parlato apertamente dei motivi della rottura, ma entrambi hanno fatto sapere di stare attraversando un momento difficile. Giulia, intanto, si sta dedicando molto al suo lavoro ed è stata recentemente anche al Festival di Venezia, dove ha fatto parlare molto di sé. Poco fa, nelle sue storie Instagram, l’influencer ha fatto felici i fan, annunciando una splendida e inaspettata notizia. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

Giulia De Lellis, splendido e inaspettato annuncio: ecco le parole dell’influencer su Instagram

Giulia De Lellis ha un rapporto davvero speciale con i suoi followers, con i quali condivide davvero ogni momento della sua vita e del suo lavoro. Poco fa l’influencer ha fatto uno splendido e inaspettato annuncio nelle sue storie Instagram. Giulia si è mostrata infatti mentre lavorava al pc, con i suoi grandi occhiali da vista, e ha fatto felici tutti con le sue parole: “Non avete idea di quante ore sono ormai che sto davanti al computer”, ha detto Giulia, “Non avete idea, ragazzi miei, di che 2021 ci aspetta”. A quanto pare, infatti, la De Lellis sta preparando una serie di nuovi progetti, dei quali è davvero entusiasta e che la vedranno molto impegnata. Nella didascalia del video, infatti, Giulia ha aggiunto: “Sono gasata! Nuovi progetti, grandi lavori. Ci aspetta un impegnativissimo 2021!”

Le parole dell’influencer sono musica per le orecchie dei suoi fan, che non vedono certamente l’ora di ricevere nuovi dettagli su questi progetti di cui Giulia parla. E voi siete curiosi di sapere di cosa si tratta?