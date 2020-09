Grande Fratello Vip, colpo di scena dell’ultimo minuto: nel cast c’è anche lui; ecco di chi si tratta.

Manca sempre meno all’inizio di nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 ripartirà lunedì 14 settembre, con la quinta edizione. A condurre, per la seconda volta consecutiva, sarà Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Antonella Elia, nel ruolo di opinionisti. Un’edizione che si prospetta ricca di colpi di scena, quella che sta per iniziare, in cui vedremo un cast davvero stellare: da Elisabetta Gregoraci a Fausto Leali, sono tanti super vip che hanno deciso di mettersi in gioco nella Casa più famosa della tv. Ma a fornirci un gran bel colpo di scena è stata, la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, in cui è presente il cast al completo. Ebbene, c’è anche un concorrente inaspettato, che non era ancora apparso tra quelli ufficiali! Scopriamo di chi si tratta!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, colpo di scena dell’ultimo minuto: nel cast c’è anche Denis Dosio

Il Grande Fratello Vip 5 sta per iniziare! La nuova edizione dello show di Canale 5 è pronto per tornare in onda, a partire dal 14 settembre. Anche stavolta ci sarà il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì. Un’edizione ricca di novità, a partire dalla nuova opinionista del programma, che prenderà il post di Wanda Nara: parliamo di Antonella Elia, ex concorrente del GF Vip 4. Ma di personaggi interessantissimi ce ne saranno anche anche nel cast, ricco di super vip. Che possiamo vedere tutti sulla copertina dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni! Che è stata pubblicata sulle pagine social del settimanale, e anche su quella del conduttore Signorini. Date un’occhiata:

Avete visto bene chi c’è nell’ultima fila, sulla sinistra? Proprio così, nella casa del Grande Fratello Vip entrerà anche il giovane influencer Denis Dosio, che abbiamo visto spesso anche nei programmi di Barbara D’Urso.

Il suo nome, in realtà, era già trapelato negli ultimi giorni, ma la sua partecipazione sembrava ancora incerta, o addirittura saltata nelle ultime ore. Adesso, invece, è davvero ufficiale: il giovanissimo influencer sarà uno dei concorrenti del GF Vip 5! E, considerando il caratterino di Denis, qualcosa ci dice che ne vedremo delle belle! E voi, seguirete la nuova edizione della nuova edizione? Noi non vediamo l’ora!