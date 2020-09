Irama, confessione ‘rovente’ dell’ex fidanzata: parole che spiazzano

Irama, confessione inaspettata dell’ex fidanzata del noto cantante, divenuto famoso per la sua partecipazione ad Amici: parole che spiazzano.

L’ex fidanzata di Irama, Yanirsa, ha rivelato un retroscena ‘rovente’ su di lui che ha lasciato tutti increduli. Il cantante è conosciuto per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, uscendo vincitore dal programma. Con la sua musica è riuscito a scalare le classifiche, spesso posizionandosi per settimane ai primi posti. Irama ha anche fatto parte dei concorrenti di Sanremo, emozionando il pubblico con la sua voce graffiante ma allo stesso tempo delicata. Le canzoni del giovane artista sono diventate veri e propri tormentoni estivi, ricordiamo per esempio il brano Nera, che ha riscontrato un enorme successo. Proprio in quell’occasione, nella realizzazione del videoclip di “Nera” Irama aveva conosciuto Yanirsa, divenuta la sua fidanzata. La ragazza ha però raccontato dei dettagli del loro rapporto davvero sorprendenti. Scopriamo insieme le parole della donna.

Irama, confessione ‘rovente’ dell’ex fidanzata sul rapporto col cantante

Irama è uno dei cantanti più amati degli ultimi tempi, conosciuto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, riuscendo a trionfare in quell’edizione. I suoi brani sono diventati dei veri e proprio successi, ricordiamo “Nera“, una delle canzoni dell’artista che ha mantenuto un’alta posizione nelle classifiche. Proprio durante la realizzazione del videoclip di Nera, Irama ha conosciuto Yanirsa, divenuta sua fidanzata. La ragazza però ha rivelato dei dettagli molto intimi del loro rapporto, che hanno spiazzato i fan.

Yanirsa ha raccontato di essere convinta all’epoca che Irama fosse il suo fidanzato da 5 mesi, ma ha poi scoperto sulle pagine di un giornale che in realtà stava anche con Giulia De Lellis. “Ho sofferto molto, quando è uscito allo scoperto con Giulia, in realtà stava ancora con me”, ha confessato la ragazza amareggiata, e ancora: “Si è fatto vivo lui, mi ha detto di non pensarci. Insomma, ha provato ad avere un rapporto anche con me. Forse non aveva ancora le idee chiare”, queste le parole di Yanirsa che ha deciso di rivelare tutto dopo l’offesa subita da parte dell’amato cantante.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui

M.B