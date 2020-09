Indiscrezione bomba su Lorella Cuccarini: la conduttrice avrebbe preso una decisione totalmente inaspettata dopo molti anni

Lorella Cuccarini è una delle showgirl più famose della televisione italiana. Scoperta da Pippo Baudo, ha raggiunto il successo con “Fantastico“, varietà del sabato sera di Rai 1, e con Odiens, varietà ideato da Antonio Ricci, la cui sigla, La notte vola, è stato il singolo di maggiore successo della Cuccarini. In seguito ha condotto Paperissima , Buona Domenica e nel 1993 è approdata all’Ariston di Sanremo, dove ha partecipato anche come cantante qualche anno dopo. La Cuccarini è stimatissima anche come attrice ed ha preso parte a diverse fiction televisive tra cui Lo zio d’America e L’isola di Pietro. Di recente la conduttrice è stata protagonista con La vita in diretta su Rai 1 insieme ad Alberto Matano.

Lorella Cuccarini, decisione inaspettata: l’indiscrezione

L’esperienza a La vita in diretta non è stata tutta rose e fiori per la Cuccarini. La conduttrice non è riuscita ad instaurare un bel rapporto con il collega Alberto Matano. Alcuni retroscena raccontano di una lite avvenuta tra i due dietro le quinte. Oggi, il portale Dagospia, lancia una nuova indiscrezione veramente clamorosa. La conduttrice, infatti, avrebbe deciso di lasciare il suo agente storico, Lucio Presta, reo, secondo il sito, di non averla difesa nella lite con Matano. Al momento ovviamente si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Il volto della Cuccarini, però, non figura sul sito dell’Arcobaleno Tre, agenzia di Presta.

Sul sito dell’agenzia, inoltre, non figura nemmeno il volto di Rita Dalla Chiesa, altra conduttrice storica, che è passata all’agenzia LaPresse di Marco Durante, con la speranza di nuovi impegni a Mediaset. Nei mesi scorsi anche Teo Mammucari aveva lasciato l’Arcobaleno Tre. L’addio della Cuccarini, però, è quello che fa più rumore, soprattutto per i retroscena che l’accompagnano.