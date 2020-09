Mi Manda Rai Tre ricomincia con una clip che ossequia anche l’escluso Salvo Sottile: la risposta del giornalista è stata incredibile.

Come tanti altri programmi Rai e Mediaset, oggi 7 settembre è ripartito anche Mi Manda Rai Tre, storico programma della tv di Stato. Tanti i conduttori che si sono avvicendati al timone della trasmissione negli ultimi trent’anni: Antonio Lubrano, Piero Marrazzo, Elsa di Gati, Andrea Vianello, solo per citarne alcuni, e, appunto Salvo Sottile, che proprio quest’estate è stato protagonista di un’accesa polemica con il direttore Franco Di Mare, reo di averlo ‘fatto fuori’ senza una motivazione valida. Sottile aveva infatti lamentato pubblicamente di aver subito una certa disparità di trattamento, visto che molti personaggi altrettanto ‘esterni alla Rai’ erano rientrati ugualmente nei nuovi palinsesti di Rai 3. Di Mare non era certo rimasto in silenzio, ma aveva immediatamente ribattuto su Repubblica che il fine di Mi Manda Rai Tre è quello di trovare una figura che tuteli gli interessi dei cittadini contro gli abusi del potere e che questa figura è sempre stata interna. Di Mare ha poi dichiarato che mentre cercava di trovare, insieme all’agente del giornalista, un’alternativa per Sottile, ha ricevuto una lettera dell’avvocato con cui lo si diffidava dallo scegliere. “Ma un direttore sceglie”, ha puntualizzato Di Mare.

Mi Manda Rai Tre, l’omaggio a Salvo Sottile: l’incredibile risposta del giornalista

Ma veniamo ai fatti di stamattina. Al riaprire i battenti della trasmissione, i nuovi conduttori Lidia Galeazzo e Federico Ruffo, hanno mandato in onda una clip che ripercorreva tutta la storia del programma e mostrava i vari giornalisti che si sono avvicendati nel corso degli anni alla conduzione. Non poteva mancare Salvo Sottile, il quale però sembra non aver affatto gradito il gentile pensiero: non solo non ha ricambiato gli auguri ai suoi ‘eredi’, ma ha addirittura fatto gli auguri su Twitter ad un’altra trasmissione Rai, Storie Italiane con Eleonora Daniele che pure ripartiva oggi 7 settembre. Nel suo tweet, Sottile ha scritto: “Ottimo spazio di approfondimento su Raiuno. Eleonora Daniele sa fare molto bene il suo programma. In bocca al lupo Storie Italiane”.

Sottile ha completamente ignorato l’omaggio della trasmissione che ha condotto per ben quattro anni, ma si sa, quando la delusione è profonda sembra che il silenzio sia la risposta più adatta. E voi cosa pensate della ‘non reazione’ di Sottile?

L.C.