L’ora della verità, in arrivo la seconda serie? La sorprendente rivelazione

L’ultima puntata della serie L’ora della verità, fiction che è stata molto apprezzata sia in Francia sia nel nostro paese, è andata in onda Domenica 6 Settembre su canale 5: ci sarà una seconda stagione? La sorprendente rivelazione.

L’ora della verità è una serie televisiva francese composta di otto episodi e basata sul libro di Michael Bussi, ma è davvero in arrivo la seconda serie? Scopriamo la sorprendente rivelazione che riguarda la ficition. La trama, ambientata nel 1994 in Corsica, segue le vicende di Clotilde Idrissi che si ritrova ad affrontare un incidente in cui sia i genitori sia il fratello, Nicholas, perdono la vita. Rimasta sola, Clotilde deve andare avanti con la sua vita e, molti anni dopo, torna in Corsica con il marito e la figlia. A questo punto strani incidenti iniziano a verificarsi e la donna riceve una lettera scritta dalla madre, che sembra essere recente. Clotilde decide di indagare su cosa sia realmente accaduto nell’incidente e scoprire se la madre è ancora viva. La fiction è stata molto apprezzata sia in Francia, dov’è stata prodotta, sia in Italia e per questo motivo in molti si sono interrogati circa la possibilità di un seguito.

L’ora della verità, seconda serie: la rivelazione della protagonista

L’ora della verità annovera un cast di grande spessore, a partire dalla protagonista, interpretata da Mathilde Seigner. Proprio lei è stata intervistata dal sito Allociné riguardo la possibilità di una seconda serie e ha rilasciato al pubblico una sorprendente rivelazione. A quanto pare, l’attrice non intende ricoprire ancora il ruolo di Clotilde e ha spiegato di aver accettato la parte anche perché la fiction non prevedeva una seconda stagione. Mathile Seigner ha dichiarato di non voler rimanere “intrappolata” in un singolo personaggio. Ha aggiunto che, giunta a questo punto della sua carriera, si dedicherà solo a film o serie che non prevedono seguiti. Ad avallare la tesi che L’ora della verità non avrà un seguito c’è anche lo scrittore dei libri da cui questa è tratta, Micheal Bussi, che ha affermato di non aver intenzione di dare un seguito alle vicende di Clotilde. Pare ormai ufficiale, quindi, che non ci sarà una seconda stagione.

Per tutti coloro che hanno amato L’ora della verità non resta che continuare a sperare in un rinnovo all’ultimo minuto.