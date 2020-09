Royals, niente auguri per i 37 anni di Pippa: il motivo è molto strano

Pippa Middletlon ha compiuto ieri 37 anni, ma un dettaglio è parso molto strano: i Royals non le hanno fatto gli auguri sui social, sapete perché?

Pippa, la piccola di casa Middleton, ieri 6 settembre ha festeggiato il suo 37° compleanno. Qualcosa però sembra non quadrare: stranamente, la sorella Kate e il cognato William non hanno pubblicato nessun post sui social con una dedica di auguri per lei. Eppure, l’elegantissima Kate ha sempre dimostrato un grande attaccamento a sua sorella e al resto della famiglia: numerosi, infatti, gli scatti che ritraggono la Duchessa di Cambridge insieme a genitori e fratelli a Londra o ad eventi mondani. Nonostante ormai da quasi dieci anni la vita di Kate sia totalmente rivoluzionata, la moglie del futuro re d’Inghilterra resta teneramente attaccata alle sue radici, mostrando di amare moltissimo la sua famiglia d’origine.

Royals, per Pippa nessun augurio dalla famiglia: il motivo è molto particolare

Ha perciò incuriosito parecchio l’inconsueta mancata pubblicazione sui social di un post di auguri di buon compleanno per Pippa che ieri ha compiuto 37 anni. Solitamente, invece, ciò avviene per tutti i compleanni degli altri componenti della dinastia reale, perciò ci si è chiesti cosa si nascondesse dietro tanto silenzio. Sembra però che non ci sia nessun retroscena particolare che possa far pensare ad un dissidio intervenuto tra Pippa e i Royals: molto più semplicemente, la sorella della Duchessa avrebbe deciso di festeggiare il proprio compleanno in totale privacy. Non tutti sanno che, nonostante in passato Pippa non abbia fatto nulla per sottrarsi a scatti rubati e indiscreti, oggi la sorella minore di Kate ha cambiato completamente punto di vista. Non ha voluto che il suo compleanno fosse trasformato in un ennesimo evento mediatico e quindi ha preferito trascorrere il suo giorno speciale in riservatezza, proteggendo la sua privacy e quella del marito James Matthews e del figlio Arthur Michael William. Kate e William avrebbero quindi solo rispettato la sua volontà.

Complimenti a Pippa allora ed anche ai Royals per il rispetto dimostrato per la festeggiata.

L.C.