La rai potrebbe regalare grandi sorprese coinvolgendo due personaggi seguitissimi del panorama italiano come Simona Ventura e Chiara Ferragni: scopriamo di più riguardo alla clamorosa indiscrezione.

La Rai ha sempre regalato programmi di alto livello di intrattenimento e, anche questa volta, sembra voler sorprendere il pubblico con un’idea che si prospetta esplosiva. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha dichiarato sul sito web di Libero che potrebbe esserci in cantiere un programma tv che dovrebbe coinvolgere niente meno che la magnifica Simona Ventura e la famosissima Chiara Ferragni. Sebbene non ci sia ancora nulla di stabilito o certo, la clamorosa indiscrezione ha mandato in visibilio i fan con quella che sembra essere una notizia tanto attesa. Il progetto sarebbe interessante poiché riuscirebbe a conciliare il mondo dello spettacolo televisivo e quello dei social attraverso le due rappresentanti più seguite di entrambi gli ambienti. Secondo i primi rumor, il programma potrebbe ruotare intorno al tema della moda di cui entrambe sono protagoniste indiscusse. Due icone del panorama italiano potrebbero confrontarsi e arricchirsi l’un l’altra per la gioia dei milioni di follower e telespettatori.

Simona Ventura e Chiara Ferragni insieme per un programma tv?

Simona Ventura e Chiara Ferragni sono talmente famose che è sufficiente vedere i loro nomi accostati per capire che, se il progetto andasse in porto, sarebbe di certo un successo. Simona Ventura è la regina della televisione italiana, conduttrice, attrice e showgirl, si è costruita una carriera sfavillante lavorando per diversi canali. Il sodalizio con la Rai l’ha portata ad un successo internazionale. Chiara Ferragni è l’influencer più famosa d’Italia, conosciuta in tutto il mondo e seguita su Instagram da quasi trenta milioni di follower. Imprenditrice, modella, testimonial di marchi famosissimi, i suoi numeri sono da capogiro. Non sorprende, quindi, che l’idea di un programma televisivo che vedrebbe protagonisti queste due icone sarebbe davvero una notizia esplosiva. Chiara Ferragni, che ha sempre storto un po’ il naso di fronte alla televisione, potrebbe ricredersi grazie a questo progetto e, forse, ai rumor che la vedono in trattativa anche per un altro show di punta del canale. Pare, infatti, che lo staff dell’influencer sia in trattativa per la partecipazione al fianco di Amadeus al prossimo Festival di Sanremo. Se la cosa si rivelasse veritiera, potrebbe essere il primo passo per vedere realizzato anche il programma con protagoniste Simona Ventura e Chiara Ferragni.

Non ci resta che attendere e sperare nella confera di questa notizia tanto attesa!