Temptation Island, ex coppia del programma ha avuto un figlio

Ex coppia storica di Temptation Island ha avuto il primo figlio: ecco chi sono e il loro splendido annuncio sui social network

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. In seguito al successo della trasmissione, dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP del programma, in un primo momento condotto da Simona Ventura, poi sostituita da Alessia Marcuzzi. Il format prevede la partecipazione di sei coppie di fidanzati, le quali vengono divise in due villaggi diversi per circa un mese e devono convivere con dodici tentatori e dodici tentatrici. Alla fine del viaggio, la coppia deciderà se proseguire il percorso della vita insieme oppure se uscire dal programma separati. L’esperienza, sia nel bene che nel male, è servita a quasi tutte le coppie che hanno partecipato al programma: alcune sono uscite ancora più rafforzate, altre invece hanno deciso di lasciarsi.

Temptation Island, ex coppia ha avuto un figlio

Una storica coppia del programma ha avuto il loro primo figlio. Stiamo parlando di Emanuele Cirilli e Debora Onorato. I due hanno partecipato alla prima edizione del reality show e sono stati gli unici ad uscire insieme dal programma dopo i ventuno giorni. In quell’edizione infatti, a parte Christian e Tara che abbandonarono il programma in anticipo, tutte le coppie decisero di lasciarsi dopo il falò di confronto. Emanuele perdonò alcuni atteggiamenti di Debora, che nel villaggio delle fidanzate fu tentata da un ‘giovane’ Andrea Damante. Dopo sei anni da quell’edizione, Debora e Emanuele hanno avuto il loro primo figlio.

La coppia ha avuto una bambina, chiamata Melissa. L’annuncio è stato dato da Debora, che tra le stories di Instagram ha pubblicato una foto insieme alla bambina scrivendo: “Melissa ringrazia tutti voi per gli auguri della sua nascita. Siete stati tantissimi“.