Temptation Island è uno dei programmi più seguiti del nostro palinsesto televisivo. Il reality dedicato alle coppie va in onda ormai da 8 edizioni e la nona sta proprio per partire. Il 9 settembre, infatti, avremmo dovuto vedere la prima puntata della nuova edizione, condotta da Alessia Marcuzzi, ma la data d’inizio è slittata a causa di alcuni ‘problemi’ avvenuti durante le registrazioni. Il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà alle 6 coppie che hanno deciso di lanciarsi in questa avventura, mettendo alla prova il loro amore. In attesa che parta la nuova edizione, però, la gente continua a seguire le vicende degli ex protagonisti del programma, in particolare di quelli che hanno lasciato il segno con la loro storia. E’ il caso del personaggio di cui stiamo parlando, che dopo aver sofferto molto, ha finalmente ritrovato l’amore. Siete curiosi di sapere di chi si tratta?

Temptation Island sta per ripartire con la nona edizione, che sarà condotta da Alessia Marcuzzi e vedrà come protagoniste 6 coppie non famose. In attesa di scoprire cosa accadrà ai fidanzati e alle fidanzate all’interno dei rispettivi villaggi, il pubblico può gioire per un’ex amatissima protagonista, che ha annunciato di aver trovato un nuovo compagno. Stiamo parlando di una ragazza che ha certamente lasciato il segno all’interno del reality per la sua simpatia e il suo carattere ‘fotonico’. Avete capito bene, stiamo parlando proprio di Katia Fanelli. La bella romagnola ha sofferto molto dopo Temptation, perché il suo ex Vittorio Collina ha deciso di interrompere la loro storia durante il falò di confronto finale, cominciando subito una frequentazione con una delle single, Vanessa. Katia ha più volte sottolineato di star male per questa situazione, ma ora, a distanza di un anno, ha ritrovato l’amore. E’ stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram, rispondendo alle domande dei fan.

Katia ha svelato di non essere più single e alla domanda su quando presenterà ai followers il suo nuovo fidanzato, ha risposto così…

Per ora la Fanelli non intende mostrare il suo compagno, ma ha assicurato ai suoi fan che presto avverranno le presentazioni ufficiali. Siete curiosi si scoprire la sua identità?