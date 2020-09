Gemma Galgani ha fatto il lifting al viso: la dama di Uomini e Donne si mostra proprio così, le due immagini a confronto.

Un inizio di Uomini e Donne davvero scoppiettante, bisogna ammetterlo. Non soltanto per tutte le cose che sono accadute e che accadranno nel corso della prima puntata, ma anche per un vero e proprio colpo di scena. A cosa ci riferiamo esattamente? Semplice: a Gemma Galgani. Ad inizio Giugno scorso, l’avevamo lasciata alle prese con la sua conoscenza con Nicola Vivarelli. Adesso, invece, la situazione è letteralmente cambiata. Non soltanto, infatti, a quanto pare, la dama torinese non starebbe più frequentando Sirius, ma ha anche deciso di darsi una nuova immagine. Ebbene si. Per il nuovo anno, la bella Galgani ha scelto di farsi il lifting al viso. Sappiamo benissimo che, diversi anni fa, Gemma ha partecipato al programma televisivo ‘Selfie’ per perfezionare alcuni tratti di sé che non le piacevano affatto. Adesso, invece, la dama ha deciso di compiere un altro piccolo passo. Ma siete curiosi di sapere come si è mostrata? E, soprattutto, vedere le due immagini al confronto? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Gemma Galgani e il lifting al viso: si è mostrata proprio così a Uomini e Donne

Già sapevamo che Gemma Galgani si era sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per un lifting al viso. Eppure, fino a questo momento, però, non sapevamo il risultato. Fin a questo momento, avete letto proprio. Proprio nel corso della prima puntata di Uomini e Donne, infatti, la dama torinese si è presentata nello studio di Canale 5 più splendente che mai. E, soprattutto, con ‘un nuovo viso’. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di vederla? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. È proprio questo il ‘dopo’ di Gemma Galgani. Una cosa bisogna ammetterla: se nel ‘prima’, la dama torinese era davvero luminosa e splendente al massimo livello, con questo ‘dopo lifting’ lo è ancora di più. Anche voi siete d’accordo?