Uomini e Donne, Gemma e Nicola: duro scontro in studio, poi il colpo di scena finale; ecco cosa è successo nella puntata di oggi.

È andata in onda oggi la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Una puntata ricca di colpi di scena! Tantissime le novità presenti in studio, a partire dalla disposizione del pubblico e delle sedute. La novità più grande è rappresentata dalla fusione di Trono Classico e Trono Over in un unico grande blocco. Grande protagonista della prima puntata è stata, come sempre Gemma Galgani. La regina del Trono Over si è mostrata al pubblico con un nuovo aspetto, dopo essersi sottoposta a un lifting al viso nel corso dell’estate! Ma non è tutto: la 70 enne ha rivisto anche il giovane Nicola Vivarelli, col quale si stava frequentando proprio prima della fine della scorsa stagione. Cosa è accaduto tra loro? Di tutto! Uno scontro durissimo e, alla fine, qualcosa di inaspettato…Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne, Gemma e Nicola: duro scontro, poi il colpo di scena finale tra il corteggiatore e Valentina

È già guerra tra Gemma e Nicola Vivarelli, il Sirius delle chat. I due protagonisti del Trono Over si sono rivisti dopo un’estate decisamente ‘burrascosa’. La loro conoscenza, infatti, non è proseguita nel migliore dei modi ma le loro versioni dei fatti sono decisamente contrastanti! Se Gemma accusa Nicola di averla invitata a Forte dei Marmi solo per mostrarsi insieme ed “esibirla davanti a tutta l’Italia”, il giovane cavaliere ammette di non aver digerito una cosa nello specifico. Che si è lasciato sfuggire nel corso della puntata: “Sono un ragazzo di 26 anni rifiutato da una donna di 70, può darmi fastidio?”. Il corteggiatore accusa Gemma di essere sparita per mesi e di non avergli concesso alcuna uscita, soffermandosi solo su una conoscenza telefonica. E anche a questo proposito, Gemma ha avuto da ridire, insinuando che alcuni messaggi inviati a lei da Nicola fossero stati scritti dalla mamma. Insomma, un battibecco senza fine, che ha interrotto Maria De Filippi, chiedendo loro con chi volessero ballare.

Ebbene, dopo un po’ di esitazione, è stata la dama Valentina Autiero, su richiesta della conduttrice, a chiedere al bel Nicola di ballare. E, attenzione! Nicola ha accettato l’invito, sotto gli occhi di Gemma. Cosa accadrà nella prossima puntata? L’interesse di Valentina per Nicola non è certo un mistero…Sarà ricambiata? Non ci resta che attendere le prossime puntate!