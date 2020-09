Uomini e Donne, grande assente nella prima puntata: lo avete notato anche voi? Ecco chi non è apparso.

È iniziata oggi, 7 settembre, la nuova stagione di Uomini e Donne. Una stagione che si prospetta ricca di colpi di scena! Nuovo studio, nuovo format (trono classico e trono over si sono uniti) ma, soprattutto, nuova Gemma! Proprio così, la dama più famosa della trasmissione si è sottoposta a un lifting al viso, nel corso di questa estate, e si è mostrata per la prima volta col nuovo aspetto nella puntata di oggi! Tantissimi scontri già nelle prime battute, ma in molti hanno notato che, nel parterre femminile del Trono Over, mancava una delle protagoniste principali. Avete capito di chi si tratta? Scopriamo lo insieme.

Uomini e Donne, grande assente nella prima puntata: Barbara De Santi ha lasciato il programma?

Amici di Uomini e Donne, ormai ci siamo! La vostra trasmissione preferita è iniziata proprio oggi, lunedì 7 settembre. Una puntata scoppiettante, quella andata in onda questo pomeriggio, in cui abbiamo ritrovato la coppia di opinionisti più amata della tv: quella formata da Gianni Sperti e Tina Cipollari. E quest’ultima non ha potuto non commentare il nuovo aspetto di Gemma Galgani, che ha rivoluzionato il suo viso con un lifting. Una scelta che Tina non ha affatto apprezzato. Ma non è l’unica discussione che ha visto protagonista Gemma: la dama si è scontrata anche con Nicola Vivarelli, il 26 con cui si è frequentata fino a poco fa, col quale però la conoscenza non sembra proseguire nel migliore dei modi. Chi non ha commentato le avventure di Gemma, però, è stata un’altra dama, ‘nemica storica’, della Galgani. Avete notato un’importante assenza nel parterre femminile? Parliamo di Barbara De Santi, una delle protagoniste principali del Trono Over! Nella puntata andata in onda oggi, infatti, Barbara non era presente. E, stando a quanto riportano le anticipazioni delle prossime puntate, la prof del Trono Over non ci sarà neanche nei successivi appuntamenti.

È un ‘addio’ definitivo al programma, o rivedremo Barbara nelle prossime puntate? Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più! Intanto, cosa ne pensate della prima puntata di Uomini e Donne? Vi è piaciuta l’idea di unire Classico e Over in un unico grande blocco.