La bellissima attrice famosa per numerosi film di successo come Across The Universe Evan Rachel Wood ha raccontato un episodio terribile del suo passato. E’ figlia d’arte, i suoi genitori sono gli attori Ira David Wood III e Sara Lynn Moore, che l’hanno fatta studiare in casa come privatista facendola arrivare al diploma a soli 15 anni. Evan Rachel Wood è anche cintura nera di Taekwondo, ed è nota anche per la sua candidatura ai Golden Globe come migliore attrice per il ruolo drammatico ricoperto in Thirteen – Tredici anni, in cui, con una interpretazione da brivido, entra nei panni di una ragazzina di tredici anni che finisce nel tunnel della droga. Da quel momento il successo non sembra arrestarsi, un talento il suo innato e incommensurabile, capace di abbracciare ogni ruolo possibile. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice ha rivelato un doloroso episodio che l’ha segnata.

Evan Rachel Wood è un’attrice statunitense molto famosa, doti le sue sublimi ed eccellenti che l’hanno condotta al culmine del successo. Oltre a possedere un grande talento, è di una bellezza elegante e raffinata. L’attrice ha condiviso su Twitter un’emozionante lettera in cui rivela di essere stata vittima di un terribile episodio.

La donna ha raccontato di essere stata violentata due volte in passato e intervistata dalla rivista Rolling Stone, ha confermato che ha subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. L’interprete di Dolores in Westworld ha spiegato che la violenza ha ancora oggi delle conseguenze su di lei e di non aver voluto rivelare quanto le è successo prima per non far pensare che volesse solo ricevere attenzione. Ha preferito attendere per poter essere pronta a confessare questo doloroso dramma che ha subito, difficile da rivelare e raccontare. “Mi rifiuto di vergognarmi. Dobbiamo parlarne, perchè è qualcosa che di solito viene nascosto sotto il tappeto come se non fosse un grande problema. Mi rifiuto di accettare che sia una cosa ‘normale’. Invece è un problema reale”, ha sostenuto la donna che ha deciso di farsi forza e parlare di quanto accaduto, per poter far capire a chi si trova nella sua medesima situazione di non avere colpe, i colpevoli sono coloro che hanno abusato senza vergogna. “Sono stata violentata due volte, ora non posso più stare zitta. Sono in piedi, sono viva, sono felice. Bisogna ricordare che il dramma di pochi minuti fa si può trasformare in una lotta con se stessi che dura una vita intera”, parole queste di Eva Rachel Wood da brividi, che hanno spiazzato tutti, ma che cercano di trasmettere una grande forza in tutte quelle persone che nella loro vita hanno subito violenze di ogni tipo, senza poter gridare il loro dolore.

