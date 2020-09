Aida Yespica fa mea culpa a Pomeriggio Cinque in merito alla sua positività: come ha contratto il Coronavirus in Sardegna e come sta adesso

ida Yespica nei mesi scorsi ha dovuto affrontare un periodo piuttosto difficile a causa della lontananza dal figlio Aron. La donna è legatissima al figlio avuto dall’ex calciatore Matteo Ferrari, che però ha potuto vivere poco o almeno non come avrebbe voluto. La donna negli ultimi mesi ha avuto moltissime difficoltà a vedere il figlio a causa di alcuni problemi burocratici, legati al passaporto. Il bambino infatti vive col padre oltreoceano e la madre lo raggiunge una volta al mese, ma tra problemi burocratici, lockdown e problematiche varie, potrete ben capire come sia stato complicato per la donna poter vedere il figlio. Nel frattempo però ha approfittato di un po’ di liberà dagli impegni lavorativi per potersi rilassare tra le splendide Coste della Sardegna, dove però il pericolo era dietro l’angolo. E come ben saprete, il pericolo era rappresentato dal Coronavirus.

Aida Yespica fa mea culpa a Pomeriggio Cinque: come ha contratto il virus

Sulle splendide coste della Sardegna, la modella ha purtroppo contratto il covid 19, insieme al compagno Geppi. I due adesso sono in isolamento a casa e attendono l’esito del tampone per sapere se sono guariti o meno. Nel frattempo però la donna ha deciso di raccontare quanto accaduto attraverso un collegamento con gli studi mediaset di Pomeriggio Cinque. Barbara ha voluto proprio lei come sua ospite per questa nuova edizione di Pomeriggio cinque. La donna ha spiegato di essere totalmente asintomatica, a differenza purtroppo del compagno. Che invece ha perso il senso del gusto e dell’olfatto. La donna ha fatto una vera e propria mea culpa in cui ammette di essere stata negligente durante le vacanze.

In particolare ha dichiarato: "Sono stata…Avevo la mia mascherina dentro la borsa e ho sbagliato a non metterla…". Insomma non deve essere stato bello ammettere davanti a milioni di telespettatori di aver contratto il virus in un momento di noncuranza e che adesso ne sta pagando le conseguenze. Noi ovviamente ci auguriamo che questo possa fungerle da insegnamento e che starà molto più attenta d'ora in poi Ovviamente le auguriamo una pronta guarigione a lei e al compagno Geppi.