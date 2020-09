Alessia Marcuzzi, sapete qual è il suo colore naturale di capelli? Non lo immaginereste mai, ecco svelato l’inedito retroscena sull’amatissima conduttrice.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Presto sarà in tv con la nona edizione di Temptation Island, programma che ha condotto con grande successo già l’anno scorso, nella sua versione vip. Ora la Marcuzzi, insieme alla produzione del reality, ha scelto di dare spazio a 6 coppie non famose, che presto vedremo alle prese con il loro viaggio nei sentimenti. Non sappiamo ancora cosa accadrà, a parte qualche succulenta anticipazione, ma siamo sicuri che anche questa volta Alessia dimostrerà sensibilità ed empatia nel trattare le storie dei protagonisti, proprio come ha fatto nella passata edizione del programma. Seguitissima anche sui social, la Marcuzzi aggiorna costantemente il suo profilo Instagram, pubblicando diversi momenti del suo lavoro e del suo quotidiano, ma anche scatti mozzafiato in cui mostra tutta la sua bellezza. A proposito del suo aspetto esteriore, c’è una curiosità che non tutti conoscono. Alessia si è sempre mostrata bionda, ma il suo colore naturale di capelli è un altro: sapete quale? Non lo immaginereste mai!

Tutti noi siamo abituati a vedere Alessia Marcuzzi con i suoi bellissimi capelli biondi. A volte lisci, a volte ricci, più lunghi o più corti in base ai periodi, ma sempre color oro. La verità, però, è che la Marcuzzi non è sempre stata bionda. Il suo colore naturale di capelli, infatti, è completamente un altro. Non tutti lo sanno, e forse qualcuno stenterà a crederci. La conduttrice di Temptation Island, al naturale, ha i capelli rossi. Ebbene sì, proprio così. E’ stata proprio lei a mostrarlo, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di quando era una ragazzina. Nello scatto in questione è evidente che la sua chioma è rossa, così come si può notare l’incredibile somiglianza con la figlia Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Giudicate voi stessi!

Non è tutto però, perché Alessia ha condiviso tempo fa anche una foto più recente, in cui ha mostrato i suoi capelli al naturale. Siete curiosi di vederla? Eccovi accontentati!

Queste due immagini, così come altre che circolano in rete, dimostrano che Alessia, in origine, ha i capelli rossi. A quanto pare, però, lei si preferisce bionda. Voi che ne pensate?