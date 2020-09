Alex Zanardi, in arrivo un nuovo bollettino medico: scopriamo insieme quali sono le condizioni dell’atleta attualmente, a tre mesi dal tragico incidente

Per chi non lo sapesse Alex Zanardi ha iniziato la sua carriera sulle piste di go kart, per poi passare alla F3 e approdare infine sui circuiti di Formula Uno. E’ stato un campione e pilota senza eguali, si è trovato di fronte a sfide enormemente più grandi di lui, eppure è riuscito a tirare fuori ancor più forza e coraggio. Nel 2001 arriva il primo tragico incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. L’uomo non si è perso certo d’animo e da allora ha fatto di tutto per rendere la propria vita un esempio di forza e resilienza. E così è stato, poiché sono moltissime le persone che cercano di prenderlo da esempio. Si è dedicato ad ogni tipo di sport possibile e ha vinto anche le paralimpiadi nel 2012 e nel 2016, durante le quali vince 4 medaglie d’oro e 2 medaglie d’argento. Uomo e atleta instancabile e irrefrenabile, il suo spirito combattivo è stato ed è ancora un esempio da seguire per tutti. Sono passati circa tre mesi da quando è rimasto vittima di un terribile scontro frontale con un tir, mentre era in sella alla sua hand bike. Lo schianto è stato violentissimo e la corsa in ospedale immediata.

Alex Zanardi, nuovo bollettino medico: quali sono le condizioni dell’atleta

A tre mesi dal suo tragico incidente si torna a parlare del suo stato di salute, che fa preoccupare moltissimo i fan e la famiglia. Si sa, Zanardi è un vero e proprio lottatore, ma spesso è davvero difficile, con qualcosa che è tanto più grande di noi. Di ostacoli e incidenti ne ha superati tantissimi nell’arco della sua vita, ma ovviamente non tutte le esperienze sono uguali. Ovviamente tutti hanno il fiato sospeso in merito a questa vicenda così tragica e non ci aspettiamo certamente un atteggiamento diverso. Attualmente però Luca Pancalli, il presidente del Comitato Italiano Paralalimpico, ha voluto rendere noti alcuni dettagli sulle sue condizioni di salute attuali.

Pancalli ha rivelato di essere sempre in aggiornamento con la moglie di Zanardi e di essere abbastanza fiducioso. In particolare ha fatto sapere: “Alex Zanardi sta lottando per la seconda prova più difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo. Siamo in contatto quotidianamente con la moglie Daniela. Alex è una persona importante per la famiglia dello sport italiano e anche internazionale per la sua capacità di amplificare e semplificare concetti importanti, in questo è straordinario e sono convinto che continuerà a farlo per il resto dei suoi giorni“.