L’amatissimo cantante diventa papà: “Nient’altro importa”, è nata Bianca Maria, l’annuncio su Instagram.

Una splendida notizia per uno dei cantanti più amati e apprezzati del nostro Paese. Vittorio Grigolo è appena diventato papà: è nata la piccola Bianca Maria! La bimba è nata dalla storia d’amore tra il tenore e Stefania Seimur, modella e ballerina a cui è legato da circa due anni. Una gioia immensa per la coppia, che ha condiviso la notizia su Instagram, attraverso uno scatto dolcissimo di un abbraccio tra madre e figlia Uno scatto dolcissimo, pubblicato da Stefania e repostato da Vittorio nelle sue stories. Con una dedica dolcissima per le sue donne: “Nient’altro importa”. Diamo un’occhiata.

Seguici anche sul nostro profilo Instagram ufficiale —–> CLICCA QUI

L’amatissimo cantante diventa papà: è nata Bianca Maria, l’annuncio social di Vittorio Grigolo e Stefania Seimur

Fiocco rosa in casa Grigolo-Seimur. È nata la piccola Bianca Maria! Il tenore ed ex coach di Amici di Maria De Filippi è appena diventato papà e non può fare a meno di esprimere la sua felicità sui social. “Bianca Maria e le coccole della mamma, nothing else matter”, scrive Vittorio nella story condivisa su Instagram, dove ha pubblicato lo scatto della sua compagna Stefania mentre stringe a sé la piccola appena arrivata. Lo stesso scatto è stato pubblicato anche da Stefania, con la scritta “Sono grata, il nostro amore”.

Un momento davvero magico per la coppia, che aveva annunciato la gravidanza lo scorso aprile, in un collegamento video con Storie Italiane, il talk condotto da Eleonora Daniele. All’epoca sembravano un po’ incerti sul nome, ma ora non ci sono più dubbi: benvenuta al mondo Bianca Maria! E tanti auguri di cuore a papà Vittorio e mamma Stefania!