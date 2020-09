Angela Chianello racconta su Instagram: “Sono così nella vita reale”. La siciliana ha parlato a tutti coloro che nelle ultime ore la stanno insultando. Date un’occhiata al post.

E’ arrivata sui social Angela Chianello, colei che per una piccola frase detta ai microfoni di una troupe televisiva della trasmissione di Barbara D’Urso è diventata una vera e propria ‘star’ sul web. Angela si trovava al mare, nella sua classica giornata da bagnante sulla spiaggia di Mondello. Fu intervistata da alcuni inviati per lo show televisivo di Barbara d’Urso: la Chianello è diventata famosa per la sua vivacità linguistica e per la sua espressione, diventata ormai famosa, ‘Non ce n’è Coviddi’. Non solo questa, ricordiamo anche: “Buongiorno da Mondello”, “Oggi a mare” sono altre frasi pronunciate dalla donna e che sono diventate subito virali. Le brevi frasi sono diventate dei tormentoni durante l’estate e proprio la notorietà ha spinto la siciliana ad iscriversi su Instagram: è sbarcata sui social con il nome di ‘angelachianello_real’ e la cosa davvero incredibile è che in 24 ore ha raggiunto 153 mila followers! Con il suo ‘Non ce n’è coviddi’ è diventata una ‘testimonial delle tesi negazioniste’ della pandemia si potrebbe pensare: la donna però non appena iscritta ad Instagram ha iniziato a ricevere attacchi, insulti, ed ha suscitato non poche polemiche. Ha così deciso di registrare un video e pubblicarlo sul suo canale: ecco le sue parole.

Angela Chianello Instagram: “Sono così nella vita reale”, il retroscena

“Salve ragazzi, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti. Voglio farvi arrivare un messaggio: Angela è questa anche la sera, nella vita reale. Smettetela di fare un po’ i cattivi. Non sono cattiva quindi dico solo questo: bene per chi mi vuole bene, brutto per chi mi vuole male. Non ho fatto nulla di male, Angela è questa. Siate un po’ buoni” sono le parole di Angela Chianello in un video pubblicato nelle ultime ore sul suo canale Instagram. Il suo ‘Non ce n’è Coviddi’ è diventato una vero e proprio tormentone negli ultimi mesi. Allo stesso tempo però è stato oggetto di critiche ed insulti, motivo per il quale la siciliana si è sentita in dovere di chiedere agli utenti Instagram di non esagerare.

Angela è sbarcata sui social solo un giorno fa e nel giro di poche ore ha raggiunto oltre 150 mila followers: “Mamma a tempo pieno, amo la mia famiglia” è la descrizione del suo profilo ed in 24 ore ha già mostrato un po’ della sua vita privata. Pino dovrebbe essere il nome di suo marito, come abbiamo dedotto dal primo post pubblicato il giorno dell’iscrizione: “Perche senza di te nulla sarebbe uguale ti amo pino” ha scritto la siciliana come didascalia ad un selfie. Divenuta una vera e propria star, la Chianello fu ospitata anche da Barbara D’Urso: la famosa conduttrice Mediaset si collegò in diretta con la nuova ‘star del web’ nata proprio nel suo programma. Durante l’emergenza Coronavirus si può dire che la Chianello ha diviso il popolo del web in due: tra commenti positivi e negativi, Angela è diventata una vera e propria ‘influencer’ sui social.