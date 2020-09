Belen Rodriguez, scambio di “sguardi di fuoco” proprio con lui: l’indiscrezione inaspettata sulla splendida showgirl.

Sabato sera la rivedremo in tv nel divertentissimo show Tu si que vales, ma di Belen Rodriguez ne abbiamo sentito parlare molto anche questa estate. In primis, a causa dell’improvvisa (nuova) rottura col marito Stefano De Martino: una notizia che è arrivata come una vera doccia fredda per i fan. Successivamente, sia all’ex ballerino di Amici che alla bellissima argentina sono stati attribuiti diversi ‘flirt’. Il più clamoroso dei quali è stato quello tra la Rodriguez e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, beccati anche mentre si sono scambiati un bacio, durante un weekend a Capri. La conoscenza tra i due,però, non sembra essere durata a lungo. E l’ultima indiscrezione la fornisce proprio il settimanale Chi, che racconta di un incontro casuale tra Belen e Gianmaria a Milano. Ecco come si sono comportati!

Seguici anche sul nostro canale Instagram —-> CLICCA QUI

Belen Rodriguez, scambio di “sguardi di fuoco” proprio con lui: l’indiscrezione sull’incontro con Gianmaria Antinolfi

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, tutto finito? Pare proprio di si! Il flirt più chiacchierato dell’estate sembra essersi esaurito in poche settimane, ma stando a quanto ha riportato Chi, i due si sono incontrati a Milano, al ristorante Raderzky, per puro caso. Un incrocio ‘pericoloso’, ma secondo quanto riporta Chi, i due “si sarebbero scambiati sguardi di fuoco senza parlarsi nè salutarsi”. Insomma, sembra essere proprio finita tra loro.

Non a caso, negli ultimi giorni, è un altro il nome affiancato alla bella Belen. Quello dell’hairstylist Antonino Spinalbanese, col quale la showgirl si è anche mostrata a cena in una recente storia di Instagram. Nulla di ufficiale, è chiaro: i due potrebbero essere anche soltanto amici. Non ci resta che attendere le prossime news per scoprire di più!