Coronavirus, Premier Conte stupisce tutti: l’annuncio ufficiale di poco fa

Dopo la fine del lockdown che ci ha costretti in casa, si è parlato moltissimo della possibilità di istituire delle piattaforme per rendere possibile l’individuazione del virus, senza per forza l’utilizzo del tampone. Sappiamo bene che l’arrivo del Coronavirus ha reso tutto molto diverso in Italia. Molti settori sono stati colpiti e soprattutto non tutto è tornato ancora alla normalità. Nessuno era preparato a questo virus e alla distruzione che ha portato dietro di se senza che si potesse far nulla. Se ne sono dette e se ne dicono ancora di ogni tipo su questo virus che ha infettato ogni continente del globo, nessuno escluso, ma la verità è che lo si sta ancora studiando, nella speranza di poter trovare una cura al più presto. Il via alla sperimentazione del vaccino Italiano prosegue e si suppone che la sperimentazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi e che la distribuzione dovrebbe avvenire nel 2021. Per ovviare a questo pericolo ci si può affidare solamente al buon senso comune e soprattutto al rispetto delle regole imposte dal governo. Nel frattempo non ci resta che affidarci alle linee guida del Governo, che ha dato prova in una situazione estremamente complicata di essere veramente valido.

Il premier Giuseppe Conte ha deciso di stupire ancora una volta tutti subito dopo la firma del nuovo DPCM. Lo sappiamo bene, questo è stato un anno impegnativo, non solo per noi, ma anche per chi era a governo del nostro Paese. Quante volte abbiamo visto il Premier Conte con gli occhi lucidi durante le conferenze stampa a causa delle troppe vittime. Inutile dirvi che adesso molte attività, tra cui la scuola stanno per riprendere e questo significa una sola cosa, che l’attenzione deve aumentare e che i problemi legati al coronavirus non finiranno qui.

Come se non bastasse ieri il Premier ha firmato il nuovo DPCM in cui sono scritte nero su bianco tutte le nuove direttive da dover seguire con la ripresa anche delle attività scolastiche, ma non solo. I punti su cui il Premier vuole insistere sono diversi e così ha deciso di parlare bene di tutti i punti cardine attraverso una conferenza stampa in diretta domani alle 15. Conte fa sapere di aver firmato il nuovo Dpcm valido fino al 7 ottobre. Discoteche e stadi restano chiusi, via all’autocertificazione per l’ingresso in Italia da Paesi finora “off limits”. Domani il via alla conferenza sulla scuola per capire cosa avverrà tra qualche giorno nelle classi. Il premier nel frattempo fa sapere: “Proprio per questo sarà fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno e il rispetto delle Linee guida e dei Protocolli emanati insieme alle competenti autorità sanitarie. Sono stati mesi, quelli appena trascorsi, di intenso lavoro“. Non ci resta quindi che aspettare domani pomeriggio alle 15 per capire cosa succederà.