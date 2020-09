Dirty Dancing dopo più di trent’anni fa ancora parlare di sé: sul famoso lago del film aleggerebbe un mistero inspiegabile perfino per gli scienziati.

E’ una delle scene più celebri nell’immaginario collettivo quando si parla di Dirty Dancing, uno dei ‘classici’ in celluloide che hanno fatto la storia di Hollywood. Parliamo del famoso lago in cui Johnny e Baby (interpretati rispettivamente da Patrick Swayze e Jennifer Grey) si allenano per realizzare la coreografia da ballare sulle note della celebre colonna sonora “I’ve had the time of my life”. Una sequenza indimenticabile, nella quale traspare la perfetta sintonia dei protagonisti, il cui talento contribuì a rendere questa pellicola del 1987 di Emile Ardolino un successo planetario. Svariate leggende si sono diffuse nel corso degli anni su quel film che, pur non potendo contare su un cast composto da nomi già allora altisonanti nel mondo del cinema, fece ricredere tutti diventando un mito.

Dirty Dancing, il mistero sul fenomeno del lago: gli scienziati non trovano la spiegazione

Si è infatti parlato spesso della cosiddetta ‘maledizione di Dirty Dancing’: tra la prematura scomparsa di Patrick Swayze a causa di un cancro e l’uccisione di una delle ballerine del cast tra le varie tragedie accadute, si è fatta strada negli ultimi anni l’ipotesi che sul film esistesse un vero e proprio maleficio! Più che di un evento sfortunato, però, stavolta si tratterebbe di un fenomeno alquanto misterioso, a cui perfino gli scienziati faticano a trovare una spiegazione valida: il mistero riguarda il famoso lago in Virginia dove è stata girata una delle scene più coinvolgenti della storia. Circa nel 1999, il bacino d’acqua avrebbe iniziato a svuotarsi poco a poco e nel 2008 risultava completamente secco. Si sarebbe in tal modo riempito di nuovo un terzo del bacino naturale e l’acqua continua ancora a salire. Neanche gli scienziati sembrano in grado di spiegare questa stranezza: quello che si può ipotizzare, per il momento, è che il fenomeno sarebbe ciclico e si ripeterebbe ogni 400 anni!

E chissà che tra 400 anni non ci si ricordi ancora di Baby, Johnny e del loro amore infinito.

L.C.