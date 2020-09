Elettra Lamborghini e il matrimonio: “Ho cambiato idea, non voglio più farlo”; le parole arrivano attraverso Instagram.

Un addio al nubilato difficile da dimenticare, quello organizzato da Elettra Lamborghini. La bellissima cantante sta per convolare a nozze col suo amato Afrojack e, per festeggiare i suoi ultimi giorni da nubile, ha messo su una maxi evento durato tre giorni nella splendida Campania. Dai balli e i canti in una villa in provincia di Caserta, alla giornata in barca nelle meravigliose acque di Capri. Il tutto organizzato nel massimo rispetto delle norme anti-Coronavirus: tutti gli invitati sono stati sottoposti al tampone prima di raggiungere i luoghi dei festeggiamenti. Giorni ricchi di gioia, per Elettra, ma a quanto pare, la bellissima cantante sta vivendo anche momenti meno ‘piacevoli’! In alcune stories pubblicate su Instagram questa notte, la Lamborghini non nasconde il suo stress pre matrimonio, ammettendo di non riuscire a dormire. E arrivando addirittura a dichiarare di aver cambiato idea! Scopriamo le sue parole!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Elettra Lamborghini e il matrimonio: “Ho cambiato idea, non voglio più farlo”, cosa è successo

“Per fortuna che ci si sposa una volta sola nella propria vita perché, non dormo più la notte! Basta, non vedo l’ora che finisca questo incubo!”. Con queste parole Elettra Lamborghini si ‘confida’ con i followers di Instagram, attraverso alcune stories pubblicate questa notte. Le nozze col dj Afrojack, inizialmente previste per il 6 settembre, dovrebbero avere luogo il 26. Ma, a quanto pare, la bella Lamborghini non sta gestendo al meglio lo stress dell’attesa. A tal punto che, in una stories, arriva persino a dire di aver cambiato idea e di non volersi più sposare! Ovviamente, il tutto seguito da risate e con la solita ironia che la caratterizza:

Nelle stories successive, si vede che Elettra non è riuscita a prendere sonno neanche questa notte e ha deciso, quindi, di passare il tempo rispondendo alle domande in direct dei followers di Instagram. In una risposta, la cantante spiega di essere stressata ed ‘esaurita’ anche perché sta registrando tre programmi televisivi e sperava di “arrivarci riposata”. Insomma, un periodo ricco di impegni e cose da fare per la splendida Elettra! Ma ormai manca davvero poco per vederla in abito da sposa! Noi non vediamo l’ora di vedere il look della Lamborghini nel suo giorno speciale, e voi?