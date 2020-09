Elisa Isoardi, piccolo incidente durante le prove di Ballando con le stelle, in una storia instangram la donna si mostra proprio così: scopriamo cos’è successo.

Per la nota conduttrice Elisa Isoardi è un momento finalmente molto bello ed emozionante, dopo la delusione con La Prova del Cuoco. Ora Elisa ha deciso di mettersi tutto alle spalle e tuffarsi in una nuova avventura, in Ballando con le stelle. A causa della positività al Coronavirus da parte di due concorrenti l’inizio del programma è slittato dal 12 settembre al 19 settembre, e il fervore per la ripartenza è grande. Ormai è tutto pronto per il debutto di Milly Carlucci, al timone del programma per il nono anno consecutivo. Le nuove coppie di quest’anno sono state sorteggiate ed annunciate in precedenza, per dare inizio alle faticose prove che coinvolgeranno i vip scelti. Tra le coppie selezionate, vedremo la comparsa proprio della bellissima conduttrice Elisa Isoardi che sarà affiancata dal maestro di ballo Raimondo Todaro. A quanto pare tra i due c’è una forte complicità, momenti di grande affetto dimostrato da tante stories apparse anche sui loro social. Da pochissimo, la Isoardi ha mostrato sul suo profilo cos’è successo, un piccolo incidente durante le prove di Ballando.

Elisa Isoardi, piccolo incidente durante le prove di Ballando con le stelle

La nuova stagione del noto programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, è ormai vicinissima per aprire le sue porte, infatti, la prima puntata andrà in onda il 19 settembre. Precedentemente, il programma doveva aver inizio il 12 settembre, ma com’è noto, a causa della positività di due concorrenti la partenza è slittata di qualche giorno. Tra le coppie selezionate ci sarà la presenza della bella conduttrice Elisa Isoardi accompagnata dal maestro di ballo Raimondo Todaro.

La nuova coppia televisiva che presenzierà a Ballando con le stelle sembra davvero inseparabile, dentro e fuori lo studio. Tra loro c’è una forte complicità, e questo è evidente dalle storie che i due pubblicano sui loro profili instangram, dove si mostrano molto affiatati. Recentemente, durante le prove Elisa Isoardi ha avuto un piccolo incidente che l’ha costretta a mostrarsi proprio in quel modo.

Infatti, la donna è apparsa con dei cerotti muscolari, forse dovuti a qualche caduta o per alleviare dei semplici dolori causati dalle tante prove affrontate tutti i giorni. I ballerini sono spesso soggetti a questi inconvenienti, un punto dolente del loro lavoro. Elisa si è mostrata insieme al suo compagno di ballo Raimondo, scherzando sull’accaduto: “E siamo solo alla prima settimana”, ha sostenuto il ballerino con evidente sorriso. I due sembrano ormai una coppia con una forte intesa e complicità, che sicuramente avranno modo di mostrare durante le esibizioni. Vi ricordiamo il tanto atteso appuntamento con Ballando con le stelle il 19 settembre, con tantissime emozionanti novità.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui

M.B