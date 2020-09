Emma Marrone fa sognare i fan: arriva l’annuncio inaspettato su Instagram, ecco le parole dell’amatissima cantante salentina, grande notizia!

Emma Marrone è sicuramente una delle artiste italiane più apprezzate al momento. Il suo ultimo singolo ‘Latina’ sta spopolando sul web e su tutte le piattaforme musicali, così come la maggior parte dei suoi pezzi. Da quando è uscita da Amici, nel 2010, la sua carriera è stata in continua ascesa e la cantante ha collezionato un successo dopo l’altro. A brevissimo la vedremo in un nuovo ruolo, del tutto inedito per lei. Emma, infatti, sarà uno dei quattro giudici della quattordicesima edizione di X Factor, in onda dal prossimo 17 settembre su Sky. Insieme a lei, altri tre artisti di grande calibro, ovvero Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. I fan non vedono l’ora di vedere la Marrone in questa nuova veste, ma nel frattempo si divertono a cantare e ballare le sue canzoni. Sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, poco fa Emma si è dilettata a rispondere alle domande dei suoi fan e ha fatto uno splendido e inaspettato annuncio. Siete curiosi di scoprire cosa ha detto?

Emma Marrone, arriva lo splendido e inaspettato annuncio: le sue parole fanno sognare i fan

Emma Marrone è sempre molto presente e attiva sui social e condivide molto con i suoi fan, in particolare le informazioni e le notizie che riguardano il suo lavoro. Sempre molto disponibile a rispondere alle domande dei suoi followers, poco fa la cantante si è dilettata a soddisfare le loro curiosità attraverso il servizio di domande e risposte di Instagram. Da questo ‘dialogo’, sono venuti fuori due importanti e inaspettati annunci. La prima cosa che Emma ha svelato è che presto regalerà al pubblico nuove canzoni.

Una vera e propria sorpresa per i fan della cantante, che non pensavano di poter presto ascoltare nuovi brani, visto il suo impegno con X Factor. Non è finita qui però, perché alla domanda di un utente che ha chiesto se ci saranno altre sorprese da aspettarsi, Emma ha risposto senza mezzi termini: “Non ne avete idea, il panico! Non vedo l’ora”.

A quanto pare, Emma sta lavorando duro per regalare nuove emozioni e sorprese ai suoi tantissimi fan, e lo farà presto. Siete contenti delle sue parole?