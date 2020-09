Gerry Scotti è il conduttore più amato della televisione italiana, uomo di grande spessore e dal cuore d’oro, è tornato con il suo programma Caduta Libera e non è riuscito a trattenere l’emozione. Vediamo cos’è successo.

Torna finalmente in tv il seguitissimo programma Caduta Libera condotto dal grande Gerry Scotti. Il gioco televisivo prevede una sfida tra undici concorrenti che devono rispondere a domande di cultura generale per avanzare alle fasi successive. Durante la fase del lockdown molti programmi di intrattenimento sono stati soggetti a drastici cambiamenti per rendere possibile il mantenimento delle norme di sicurezza. Un periodo molto brutto e difficile che la popolazione si è ritrovato ad affrontare e che ha toccato da vicino anche i personaggi dello spettacolo. Gerry Scotti ha sempre sostenuto tutte le misure imposte dalla sanità, dichiarando a Sorrisi e Canzoni che l’uomo è un animale in grado di adattarsi ad ogni situazione. Il 7 Settembre, il conduttore è tornato sul piccolo schermo con grande emozione e le sue prime parole sono state molto toccanti, da brividi.

Gerry Scotti torna sul piccolo schermo: le parole da brividi

Dopo una lunga assenza, Gerry Scotti è tornato con Caduta Libera e ha voluto rivolgere parole di grande commozione al pubblico italiano, senza nascondere la sua emozione. il conduttore ha prima illustrato le novità dello studio e dato il benvenuto alla campionessa del gioco, poi ha parlato del momento difficile che abbiamo affrontato e stiamo affrontando. Gerry Scotti ha poi aggiunto che il programma è tornato per regalare qualche sorriso e cercare di scacciare via i brutti momenti, almeno per un po’. Anche se il pubblico è ridimensionato, ha sentito la mancanza di questo calore e vuole bene a tutti. Il messaggio toccante spiega chiaramente quanti sacrifici tutto il popolo italiano stia compiendo, ma è anche un invito a non lasciarsi abbattere.

Il grande cuore di Gerry Scotti continua a regalare momenti emozionanti.