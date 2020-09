Grande Fratello Vip, chi è Denis Dosio, nuovo concorrente del reality: scopriamo insieme qual è il suo lavoro e qualcosa sull’amicizia con Barbara D’Urso

Parte il conto alla rovescia per questa nuova edizione del grande fratello vip, la seconda per questo anno. Ormai manca infatti meno di una settimana al fatidico inizio del reality show. Moltissimi non stanno più nella pelle e certamente la domanda più frequente è “E adesso cosa succederà dentro la casa?”. L’ultima edizione del programma l’abbiamo vissuta in piena emergenza Coronavirus e non potremmo mai dimenticare i volti sconvolti e increduli dei partecipanti. Tutto sarà diverso, ma allo stesso tempo tutto sarà come gli scorsi anni, sarà sempre un piacere vedere tutti i nostri beniamini 24 ore su 24, sette giorni su sette interagire tra di loro. Un momento davvero difficile per tutti, quello che abbiamo vissuto a causa del Covid. Moltissimi concorrenti e non che si sono dovuti adeguare ad un mondo totalmente diverso da quello a cui fino ad oggi eravamo abituati. Ma adesso è proprio quella parvenza di normalità a mancarci e a sperare di rivedere.

Denis Dosio nasce nel 2001, anche se non conosciamo precisamente il giorno, a Forlì, anche se ha origini brasiliane. Denis è uno studente di Ragioneria all’ITC Carlo Matteucci di Forlì. Sin da giovanissimo inizia ad avere la passione per i social, aprendo un proprio canale Youtube, che chiamerà “Denis Dosio”. Ul canale il ragazzo racconta aneddoti e storie della propria vita. Pian piano inizia ad arrivare anche la popolarità, soprattutto grazie alla sua amicizia con un ex volto dell’amatissimo programma di casa Rai, ‘Il collegio’, Luca Vittozzi. Il suo profilo Instagram da pubblico è poi diventato privato, a causa di numerose polemiche, a seguito di un video da lui pubblicato. Sul noto social il ragazzo vanta 800 mila follower circa. Denis è anche un cantante e un attore, infatti su internet è possibile trovare un suo vecchio profilo su un sito di casting, dove probabilmente non avrà avuto più di 15 anni!

Denis è legatissimo alla sua famiglia, e in particolar modo al fratello maggiore Manuel Dosio. I due spesso editano dei video insieme e sono straordinariamente somiglianti. Si sa, il legame fraterno è tra i più forti e potenti che ci siano. Denis e Manuel hanno anche una sorella che però, rispetto a loro, è completamente estranea al mondo dei social. Ha dichiarato che il suo maggior pregio è quello di essere un ragazzo buono e di cuore, pronto sempre ad ascoltare gli altri. Un suo difetto invece è essere permaloso. Il successo è arrivato anche grazie alla sua amicizia con la bravissima Barbara D’Urso, che in lui ha visto del talento e per questo motivo ha deciso di aiutarlo nell’inseguire il suo sogno di diventare cantante. Denis Dosio il 30 luglio dell’estate 2020 ha pubblicato il suo secondo singolo come cantante. Il brano dal titolo “Fatto a regola d’arte”, ha avuto un discreto successo. Denis ha raccontato che quello di fare il cantante è sempre stato un suo sogno. Il primo singolo in assoluto è stato “non mi tocchi” uscito a gennaio. Ora non ci resta che aspettare di vederlo nella casa del Grande Fratello Vip.