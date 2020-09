‘Ho avuto un’emorragia cerebrale’, arriva la confessione inedita dell’attrice a ‘Storie Italiane’: l’incredibile dramma vissuto qualche mese fa, il racconto

Si sa, settembre rappresenta l’inizio dell’anno lavorativo e televisivo. E come ci si poteva aspettare, questa settimana, sono stati molti i programmi che sono iniziati tra la scorsa settimana e questa. Tra questi sicuramente c’è Storie Italiane di Eleonora Daniele che è tornata al timone del programma dopo essere diventata mamma per la prima volta. Il programma è amatissimo dal pubblico, e anche molto seguito, proprio per il modo in cui le storie vengono portate sul piccolo schermo. Ospiti di oggi, tutti interessantissimi, ma uno in particolare ha destato l’attenzione del pubblico. Si tratta di un’attrice famosissima e molto amata dal pubblico, che ha lasciato tutti di stucco con una confessione davvero drammatica sulle sue condizioni di salute.

‘Ho avuto un’emorragia cerebrale’, confessione inedita dell’attrice: incredibile dramma

Stiamo parlando della bravissima attrice Chaterine Spaak, che a ‘Storie Italiane‘ ha voluto portare il suo dramma personale. La donna ha infatti raccontato di aver dovuto attraversare un periodo molto molto difficile a causa della salute, che le ha giocato un brutto scherzo qualche mese fa. Per la prima volta, in diretta tv ha spiegato di aver avuto un’emorragia cerebrale con gravi conseguenza nel post malattia.

L’attrice in particolare ha raccontato: “Uno si sveglia la mattina e ha delle cose da fare, come tutti, e poi si risveglia in un letto di ospedale e si chiede perché, perché non ricorda nulla. E le dicono che ha avuto un’emorragia cerebrale e di avvertire i propri parenti perché forse non arriverà all’alba… Sei mesi dopo ho avuto una crisi di epilessia dovuta alla cicatrice di questa emorragia. Non camminavo e non vedevo, sono andata in due strutture a Roma per la riabilitazione. Non ricordo nulla di questa crisi e trovo che sia bellissimo. Ci si cura, si guarisce e si torna a fare la stessa vita di prima. Ho trovato una capacità emotiva, sentimentale, molto più profonda”. Un racconto molto drammatico e particolarmente difficile quello dell’attrice che ha messo a nudo tutto il proprio dolore, ma anche la felicità della rinascita, per aver superato il problema. Un racconto forte e che da forza a chiunque lo ascolti, come augurio per affrontare tutti i problemi, anche i più difficili da affrontare. Ovviamente è stato un momento molto toccante in studio, che ha commosso anche la conduttrice Eleonora Daniele.