Ivana Mrazova, posa bollente: l’asciugamano non copre il lato B

Ivana Mrazova, posa bollente su instangram: l’asciugamano non copre il lato B e lo scatto manda letteralmente in delirio i fan.

E’ una modella di origini ceche conosciuta in Italia per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dove ha conosciuto l’attuale fidanzato ed ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini. Ivana Mrazova a causa dell’emergenza sanitaria che ha condotto al lockdown in tutto il mondo, è potuta rientrare in Italia solo a fine maggio, dopo tre mesi passati in Repubblica Ceca lontano dal suo fidanzato. Ivana è una ragazza solare dal sorriso sempre pronto, e fin da bambina cresce col sogno di diventare modella. A quattordici anni vince un concorso di bellezza che le aprirà le porte per il mondo dello spettacolo. Ancora giovanissima lascia il suo paese per recarsi a Milano, dove inizia subito ad intraprendere la carriera di modella. Nel 2012 partecipa come valletta al Festival di Sanremo a fianco di Gianni Morandi e Rocco Papaleo, riscuotendo un enorme successo, data la sua straordinaria bellezza, apprezzata da tutto il pubblico. Ma come abbiamo anticipato diventa famosa soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Oggi la bella modella ha iniziato anche un percorso da influncer e sul suo profilo condivide numerosi scatti. L’ultimo ha letteralmente mandato in tilt i suoi follower. Scopriamo la foto che ha acceso la curiosità social.

Ivana Mrazova, posa bollente su instangram: l’asciugamano copre poco

Ivana Mrazova è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip andato in onda nel 2017, molto apprezzata per la sua personalità forte e solare. Nella casa ha anche conosciuto il suo attuale fidanzato, il tronista Luca Onestini. Durante il percorso televisivo il giovane ha cercato in qualche modo di far capire alla bella modella l’interesse nei suoi confronti, corteggiandola con un’eleganza che appartiene a pochi. Una volta usciti dal programma è sbocciato l’amore fra i due e ad oggi sono inseparabili. Dopo un periodo trascorso lontano, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, finalmente Ivana e Luca si sono ricongiunti. Possiamo dire con certezza che formano una delle coppie più belle di sempre, entrambi di una bellezza difficile da non notare. La bellissima modella spesso condivide sui social numerosi suoi scatti e recentemente ha pubblicato una foto che ha mandato in tilt il web.

E’ evidente che lo scatto abbia potuto scaturire la curiosità dei suoi migliaia di fan, infatti, la foto mostra la bella Ivana in una posa bollente, con un asciugamano che non copre il lato B e mostra le sue forme generose e tanto apprezzate non solo dal suo fidanzato, ma da tutti i suoi follower. La posa sensuale ha mandato letteralmente in delirio tutti coloro che la seguono, che come sappiamo non sono pochi, e che hanno accolto l’immagine con centinaia di commenti positivi, tutti apprezzamenti decisamente meritati. Ivana Mrazova è di una bellezza straordinaria, un fisico statuario da far invidia a chiunque e un sorriso che mostra i suoi lineamenti delicati e raffinati. Un vero e proprio spettacolo, e non poteva sorprendere che la foto pubblicata potesse ricevere un tale riscontro social.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui

M.B