La confessione inedita della cantante dopo la scoperta della malattia:” Mi ha salvato la vita”; il dramma viene raccontato solo ora.

Classe ’94, cantante ed attrice. L’abbiamo vista apparire sui nostri schermi televisivi nella celebre serie televisiva che andava in onda su Disney Channel. Da allora, esattamente nel 2009, ne ha fatti di cambiamenti per scrollarsi di dosso quell’appellativo con il quale tutti la ricordavamo. Le sue canzoni sono espressioni di un desiderio di essere ciò che si è veramente, ed è quanto emerge dai brani della nota cantane e Popstar americana che da giovanissima ha vestito i panni della piccola rockstar Hannah Montana. La cantante ha cercato in tutti i modi di non essere più Hannah Montana. Una svolta adulta, che se ricordate bene l’ha fatta apparire su tutte le copertine giornalistiche per la sua stupefacente evoluzione! Ne ha fatta la nota cantante Miley Cyrus, una svolta nel mondo della musica (avete ascoltato il suo nuovo singolo?), un matrimonio, il divorzio e purtroppo anche la scoperta di una malattia.

“Mi ha salvato la vita” : la nota cantante parla della malattia

Nell’intervista di qualche settimana fa, rilasciata per il podcast “The Joe Rogan Experience”, la cantante ha raccontato del dramma che l’aveva colpita e che l’aveva costretta per un po’ ad accantonare il microfono. Miley Cyrus ha dovuto infatti subire un’importante operazione alle corde vocali a causa dell’Edema di Reinke, una malattia che colpisce le corde vocali. I medici che l’hanno presa in cura hanno affermato di aver ritrovato le corde vocali della giovane simili a quelle di pazienti oltre la sessantina. Miley è stata ricoverata ed operata al Massachusetts General Hospital di Boston. Il processo di guarigione è stato seguito con cura e la giovane 26enne sembra essersi ripresa, e durante l’intervista rivela :“L’operazione chirurgica alle corde vocali mi ha salvato la vita”. La causa della malattia sarebbe da ricercare nello stile di vita della cantante che ha dovuto immediatamente smettere di bere e di fumare.

Una salutista come potrete ricordare, la nostra Miley ha inoltre dovuto cambiare le proprie abitudini a tavola; la cantante seguiva un’alimentazione vegana, uno stile alimentare adottato qualche anno fa, ed ha dovuto abbandonarlo perché questo non le consentiva di integrare le diverse Vitamine di cui il nostro corpo ha bisogno, infatti lei stessa racconta :“Sono stata vegana per moltissimo tempo, ma ho dovuto introdurre il pesce nella mia dieta, perché il cervello non stava più funzionando correttamente”. La giovane popstar ha dovuto forzatamente adattarsi a questo nuovo stile di vita che però fortunatamente sta dando i risultati sperati. La nostra Miley rivela: “Adesso mi sento più sveglia di prima”.

Seguici anche sul nostro canale Instagram>>clicca qui