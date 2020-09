Natalia Paragoni seduce i follower: scollatura esagerata, l’abito scivola…

Natalia Paragoni seduce i follower mostrandosi su instangram con una scollatura esagerata, l’abito scivola…

L’ex corteggiatrice Natalia Paragoni è divenuta famosa grazie alla sua partecipazione al noto programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, in cui si è presentata per corteggiare il tronista Andrea Zelletta. Dopo un percorso travagliato i due sono riusciti ad uscire insieme dal dating show e ancora oggi formano una bellissima coppia. Natalia Paragoni ha lavorato come modella e come ombrellina nelle gare di Moto GP, ma prima di trasferirsi a Milano aveva studiato e praticava la professione di estetista. La popolarità acquisita con il programma Uomini e Donne l’hanno portata ad avere quasi 700mila follower , quindi a potersi lanciare a pieno titolo nella carriera di influencer. Natalia com’è evidente, è di una bellezza elegante e raffinata, i suoi scatti sui social riescono continuamente a mandare in delirio i suoi fan. Questa volta a far impazzire i suoi milioni di follower è stata l’ultima foto pubblicata dalla ragazza. Scopriamo qual è lo scatto in questione.

Natalia Paragoni seduce i follower mostrandosi con una scollatura esagerata

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, forma insieme al suo fidanzato Andrea Zelletta, una delle coppie del programma più amate e seguite. I due sembrano molto affiatati e possiamo dire con certezza che la gelosia è tanto presente. Infatti, come tutti ricordano, all’interno di un esperimento in cui Le Iene verificano se le coppie nate in tv si amano veramente, in accordo con Andrea Zelletta è stato organizzato uno scherzo ai danni di Natalia Paragoni. L’uomo infatti ha rivelato per finta di averla tradita ma chiede perdono alla sua fidanzata per l’errore. La reazione di Natalia è davvero inaspettata: la ragazza si trasforma dando vita a una reazione verbale e fisica da vera e propria guerriera. Dopo quello scherzo, fortunatamente le cose fra i due sono tornati alla normalità. Anzi, molti si chiedono come sarà per la Paragoni vivere un periodo senza il suo amato, dato che stando alle anticipazioni, Andrea Zelletta è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Natalia e Andrea formano una delle coppie più belle di sempre, anzi, la ragazza riesce sempre a far impazzire i fan con le sue bellissime foto. A mandare in delirio i suoi follower è stata l’ultima foto pubblicata da Natalia.

L’influencer ha postato un’immagine davvero incredibile, com’è evidente sopra, in cui si è mostrata con una scollatura esagerata, ma incantevole, come sempre, che ha riscontrato un enorme entusiasmo sui social. Lo scatto in questione la ritrae con un abito rosa con piccole decorazioni, di una certa lunghezza, e dalle linee morbide, con le bretelle che scendono alle braccia, e che rendono il suo look ancora più sensuale. La foto in poco tempo ha raccolto migliaia di like e ha ricevuto numerosi complimenti, tutti apprezzamenti che sicuramente hanno lusingato la bella influencer.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui

M.B