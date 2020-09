Paola Cortellesi sarà Petra Delicato: chi è la protagonista della serie poliziesca in onda su Sky Cinema dal 14 settembre.

Si chiama “Petra” ed è la nuova serie poliziesca che partirà su Sky Cinema dal 14 settembre. Come suggerisce il titolo, la serie, diretta da Maria Sole Tognazzi, narra la storia di Petra Delicato ( il nome è stato italianizzato nella versione del nostro Paese), un ispettore di polizia di 40 anni, sarcastica e scontrosa, ma anche molto sensibile. A vestire il ruolo della protagonista sarà Paola Cortellesi, che raramente ha vestito i panni di un personaggio drammatico: anche se non mancherà l’ironia. Scopriamo di più sul cast, la trama e tutte le curiosità sul giallo poliziesco che sta per iniziare.

Paola Cortellesi sarà Petra Delicato: tutto sulla nuova serie poliziesca in onda su Sky Cinema

Paola Cortellesi sarà Petra Delicato. In realtà, la protagonista si chiama Petra Delicado, essendo la serie tratta dal romanzo spagnolo di Alicia Gimenez Bartlett. Il nome, però, è stato italianizzato, come la location, che da Barcellona è diventata Genova. E a Genova, Petra lavora come ispettrice della mobile, con un passato da avvocato e due matrimoni alle spalle. Immersa in casi di omicidio e violenza, lavora fianco a fianco col vice ispettore Antonio Monte ( Andrea Pennacchi), con cui nascerà una grande sintonia. Nel cast troviamo anche Andrei Nova, Federica Rossellini e Andrea Bruschi. La serie, scritta da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia e Enrico Audenino, andrà in onda a partire dal 14 settembre su Sky Cinema.

La serie italiana è divisa in quattro episodi.E voi, siete curiosi di seguire questa nuova serie tv? Appuntamento a lunedì 14 settembre! Save the date!