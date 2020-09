Raimondo Todaro rompe il silenzio su Elisa Isoardi: tutta la verità

Raimondo Todaro non ci sta e rompe il silenzio su Elisa Isoardi: tutta la verità del concorrente di Ballando con le Stelle.

Il noto programma in onda su Rai 1, Ballando con le Stelle. La nuova edizione del programma sta per ripartire. Finalmente dopo tanti rimandi a causa della positività al Covid-19 di numerosi membri del nuovo cast è stata svelata la data ufficiale della messa in onda in prima serata del programma condotto da Milly Carlucci. Diversi i gossip già emersi riguardo il cast partecipante a questa edizione; tra questi uno in particolare ha attirato l’attenzione. Stiamo parlando di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. I due formano una coppia si..ma sulla pista da ballo dello show. Da pochi giorni il cast è stato riunito per dare il via alle prove prima della grande ripartenza, ed i due sono subito entrati in sintonia, tanto da far scattare immediatamente la molla del gossip! Raimondo Todaro, il ballerino che fa parte del cast della conduttrice Milly Carlucci però intende fare chiarezza sulla presunta sintonia, ed è proprio lui ad intervenire sulla questione.

Raimondo Todaro non ci sta: ecco tutta la verità su Elisa Isoardi

Raimondo sta per ritornare sulla pista da ballo del noto programma televisivo, ed è già al centro del gossip della settimana data la simpatia scaturita dall’amicizia con la concorrente Elisa Isoardi. Sono emerse voci di ogni tipo riguardo una loro relazione, e così il ballerino ha deciso di spegnere immediatamente le luci dei riflettori sul nuovo gossip; ha colto l’occasione durante un’intervista per Super Guida Tv per raccontare tutta la verità!

Ed infatti, il giovane maestro dice :”Elisa è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando tanto. L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Ci troviamo benissimo a ballare insieme” – e continua – “Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura“.

