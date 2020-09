Simona Izzo, incidente in barca a Capri: le sue condizioni

Simona Izzo è stato protagonista di un incidente in barca a Capri: l’attrice e regista ha comunicato quali sono le sue condizioni a Pomeriggio 5

Simonetta Izzo è un’attrice, regista e sceneggiatrice, figlia del doppiatore Renato Izzo e sorella di Rossella, Fiamma e Giuppy Izzo, nonché compagna di Ricky Tognazzi. Oltre ai film per il cinema e la televisione, la Izzo ha partecipato anche ad alcuni reality show, come il Grande Fratello, dove ha ricoperto prima il ruolo di concorrente e poi di opinionista, e Pechino Express. Nei mesi scorsi, l’attrice e regista è stata protagonista di un incidente avvenuto in barca a Capri.

Simona Izzo, incidente in barca: le condizioni

Quest’estate la Izzo è stata – suo malgrado – protagonista di un incidente in barca, come raccontato sia sui social che in televisione. Mentre si trovava a Capri, la Izzo è caduta dalla barca, sbattendo violentemente la schiena su un motoscafo e riportando una frattura. L’attrice e regista ha dovuto mettere un busto, ma non ha mai perso la voglia di lavorare. La Izzo, infatti, non si è fermata un attimo, nonostante le sue condizioni fisiche fossero precarie.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata ospite oggi nella puntata di Pomeriggio 5. La Izzo ha raccontato per filo e per segno com’è avvenuta la vicenda e poi ha aggiornato i telespettatori di Canale 5 riguardo alle sue condizioni di salute. L’attrice ha raccontato di essere andata dall’ortopedico, di aver fatto un’altra tac e di aver scoperto purtroppo che la frattura non si è ricomposta. La Izzo poi ha mostrato il busto, aggiungendo “come Madonna“, ed ha dichiarato di doverlo portare per altri due mesi perchè purtroppo la schiena non regge bene. La Izzo, però, sembrava in salute ed ha ripreso anche Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso, rea di aver attaccato Eliana Michelazzo sul suo fisico.