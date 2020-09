Sinisa Mihajlovic guarito dal Coronavirus: lo splendido annuncio

Sinisa Mihajlovic è guarito dal Coronavirus, lo splendido annuncio è stato pubblicato sui social: ecco le parole della figlia Virginia

Mihajlovic è un guerriero e l’ha dimostrato al mondo intero. L’allenatore del Bologna è stato colpito dalla leucemia nel luglio del 2019. Dopo una lunga battaglia, condotta lontano dai campi da gioco, Sinisa è tornato ad allenare regolarmente la sua squadra e a seguire il club anche in trasferta. La vita, però, ha posto un altro ostacolo sul cammino del serbo: qualche settimana fa infatti, in seguito ad una vacanza in Sardegna, è risultato positivo al Covid-19. L’allenatore, però, era assolutamente asintomatico ed è stato messo in quarantena domiciliare. Il tecnico, anche quest’anno, non ha potuto seguire da vicino una parte del ritiro della sua squadra. Mihajlovic ha seguito la sua squadra in streaming, senza far mancare il suo appoggio e ovviamente le sue dritte.

Sinisa Mihajlovic guarito dal Coronavirus: l’annuncio

Lo scorso 23 agosto, il Bologna ha annunciato la positività del tecnico Mihajlovic al Covid-19: “Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale“. Una nuova sfida per l’allenatore serbo, che l’ha affrontata a casa con il calore della sua famiglia. A distanza di qualche settimana, è arrivata la notizia che tutti attendevano: Mihajlovic è guarito dal Covid-19. L’annuncio è stato dato dalla figlia Virginia su Instagram: “Per tutti coloro che si sono preoccupati ed interessati, papà è guarito dal Coronavirus, da domani tornerà ad allenare il Bologna”.

Da domani, dunque, Mihajlovic tornerà alla guida del Bologna. Il club rossoblu ha chiuso la scorsa stagione al dodicesimo posto, ottenendo la salvezza con ampio anticipo. La stagione è stata assolutamente entusiasmante con l’esplosione di molti giovani promettenti, come Tomiyasu, Dominguez e soprattutto Barrow, acquistato dall’Atalanta. Per il prossimo anno, Mihajlovic punta a migliorare i suoi risultati. Il tecnico vorrebbe posizionarsi nella parte sinistra della classifica e insidiare le grandi per un posto in Europa. I sogni possono essere realizzati, soprattutto per un guerriero abituato a combattere come il tecnico serbo. Mihajlovic, dopo aver combattuto a lungo la leucemia, è riuscito a sconfiggere anche il Covid-19. Da domani, infatti, il tecnico sarà nuovamente a disposizione della squadra e seguirà il ritiro da vicino.