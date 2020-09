Dopo sette anni lo avevano annunciato con un post su Instagram: Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes si sono lasciati, ma quali sono i motivi della rottura?

Sofia Bruscoli, modella, attrice e conduttrice, non si è mai mostrata molto propensa a chiarire il motivo della rottura con il suo ex Marcelo Fuentes, annunciata qualche mese fa con un post su Instagram, cancellato poi dopo poche ore. Per sette anni, tra il bel cileno 45enne, oggi gestore di un’agenzia di eventi, e la bella modella, tutto è sembrato procedere a gonfie vele: la loro era una bellissima storia d’amore, che ha portato anche alla nascita della dolcissima Nicole. La coppia programmava addirittura un altro figlio, nonostante l’idea del matrimonio sembrava non interessare molto ai due. Sofia quindi ha sempre preferito non commentare la fine di quell’importante rapporto e anche l’ex tronista di Uomini e Donne non si è lasciato sfuggire neanche una parola in merito.

Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes, le presunte cause della rottura

Secondo le ipotesi avanzate dal settimanale Nuovo, la causa della separazione tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes sarebbe tutto ciò a cui ha dovuto rinunciare la 32enne, per potersi dedicare completamente al compagno e alla loro bambina. Sei anni fa la Bruscoli, infatti, ha abbandonato la sua carriera televisiva, per poi riprendere a lavorare solo quando la piccola Nicole era già diventata un po’ più grandicella. Sebbene Sofia abbia dichiarato di non essersi mai pentita della sua scelta di voler seguire in prima persona la sua bambina, è verosimile che tutte le rinunce fatte abbiano generato un senso di insoddisfazione poi sfociato in un logorarsi del rapporto di coppia.

Non dimentichiamo poi che la rottura tra il cileno e la Bruscoli è avvenuta proprio a ridosso del lockdown che, avendo costretto tutti alla convivenza 24 lore su 24, pare non abbia giovato a diverse coppie.

L.C.