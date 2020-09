Uomini e Donne, un amato ex tronista ritrova l’amore: spunta la ‘particolare’ foto di coppia su Instagram.

È stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. E anche dei più chiacchierati! Si, perché, prima di diventare tronista, Luigi Mastroianni è stato corteggiatore di Sara Affi Fella, durante quello che è stato il trono più discusso della storia della trasmissione! Dopo la delusione, il bel siciliano si è rimesso in gioco nello stesso studio, sedendo sul trono: lì ha trovato Irene Capuano, la corteggiatrice che ha scelto e con cui è stato legato per qualche anno. La loro storia non ha avuto, però, lieto fine. Ma qual è oggi la situazione sentimentale del bel Mastroianni? Ebbene, le voci su una presunta nuova fiamma di Luigi circolano sul web già da un po’. E, a quanto pare, finalmente l’ex tronista ha deciso di mostrarsi con lei. Le foto condivise sui social non potevano passare inosservate! Guardate un po’!

Seguici anche sul nostro profilo Instagram —-> CLICCA QUI

Uomini e Donne, un amato ex tronista ritrova l’amore: la ‘particolare’ foto di coppia di Luigi Mastroianni

Vi ricordate di Luigi Mastroianni? Parliamo del bel siciliano, arrivato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Affi Fella. Da lei fu scelto, ma tutti ricorderanno lo ‘scandalo’ della relazione ancora in corso con il suo ex Nicola. Dopo la brutta esperienza, Luigi ci ha riprovato diventando tronista: ha scelto e si è fidanzato con Irene, ma anche stavolta niente lieto fine. Oggi, dopo mesi da single, pare proprio che per Luigi sia arrivato un nuovo amore. Nulla di ufficiale, ma il bel siciliano è stato più volte ‘beccato’ in compagnia di una ragazza, durante le vacanze in Puglia. E, a quanto pare, è proprio la ragazza che luigi ha mostrato in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Niente dediche romantiche, ma uno scatto davvero splendido e originale: i due hanno vissuto insieme un’esperienza super emozionante, il volo dell’angelo! Date un’occhiata:

Ovviamente, dal post non è chiaro se la ragazza sia una semplice amica o, come tutti credono, la sua nuova compagna. Quel che è certo è che sarebbe davvero un’originalissima prima foto di coppia! Secondo quanto si legge sul web e sui social, la ragazza si chiamerebbe Anna e sarebbe originaria della Sicilia, come l’ex tronista. Al momento non si hanno altre notizie, essendo estranea al mondo dello spettacolo. Che dire, in attesa di conferme o smentite, vi piace questa nuova coppia?