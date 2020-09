Uomini e Donne oggi 8 settembre presenterà i nuovi tronisti: la nuova stagione riparte con volti nuovi. Ecco cosa succederà oggi alle 14.45 su Canale 5!

E’ cominciato ieri su Canale 5 l’attesissimo dating show tanto amato dagli italiani. Uomini e Donne è tornato in una versione a tratti ‘inedita’ con la fusione di Trono Over e Classico: non è questa l’unica novità. La vera sorpresa è stata nel vedere uno studio del tutto rivoluzionato vista l’emergenza Coronavirus che ancora esiste nelle vite di tutti i cittadini del mondo. Maria de Filippi ha saputo organizzare al meglio la nuova stagione, permettendo a tutti di partecipare nonostante la pandemia che sta colpendo l’Italia ed il resto del mondo. I protagonisti sono separati da un ‘separè’ in plexiglas che garantisce il distanziamento sociale, Maria siede sugli spalti, sui gradini invece c’è il pubblico. Al centro dello studio ci sono dei bolli colorati indicano dove potranno posizionarsi i famosi volti televisivi ed un grande lead circolare sarà calato ogni volta che bisognerà vedere un’esterna. Insomma, tante novità e tanti nuovi protagonisti ovviamente prenderanno parte alla nuova stagione del dating show. L’esordio di Uomini e Donne ha visto una nuova Gemma Galgani: la Dama del Trono Over prima della messa in onda si è sottoposta ad un intervento chirurgico, precisamente ha fatto un lifting. Oltre alla sua entrata in studio, la puntata ha visto la lite tra Gemma e Nicola Vivarelli. Oggi in onda una nuova puntata, come di consueto l’appuntamento è alle 14.45 su Canale 5. Sapete cosa succederà oggi? Vi sveliamo qualche anticipazione!

Uomini e Donne anticipazioni 8 settembre: via al Trono Classico, i tronisti

La prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne si è chiusa con il lifting di Gemma Galgani e la ‘lite’ con Nicola Vivarelli. Oggi, 8 settembre, il programma condotto da Maria de Filippi sarà dedicato unicamente al Trono Classico. Ci saranno tantissimi colpi di scena: tre probabili tronisti saranno in sfida e solo due potranno sedere sulle famosissime sedie rosse. A decretare il nome del nuovo tronista di Uomini e Donne sarà il pubblico che voterà su WittyTv. Conquisteranno il podio Davide e Gianluca ma per Blanda ci sarà una sorpresa: il giovane sarà notato da una dei volti del Trono Over che gli chiederà di restare. Roberta di Padua, la giovane mamma di Cassino, racconterà di aver notato Blanda e spiegherà di essere disposta a conoscerlo, nonostante la differenza d’età. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che il ragazzo dirà sì!

Le anticipazioni annunciano anche che il pubblico di Canale 5 conoscerà le due nuove troniste: parliamo di Sophie e Jessica. La prima ha 18 anni e poche esperienze in amore: ha avuto una sola storia durata circa 6 mesi. Lavora come modella per Chiara Ferragni ma il suo sogno è quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia. Jessica, romana, ha 29 anni ed ha un figlio di 5 anni: fa la tatuatrice e lavora alle Poste. Riusciranno a trovare la loro dolce metà? Beh, noi siamo pronti a ripartire anche con il Trono Classico: non vediamo l’ora che l’orologio segni le 14.45!