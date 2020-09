Uomini e Donne, Gianluca De Matteis ha una particolare passione

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis, il nuovo tronista del noto programma di Maria De Filippi ha una particolare passione: sapete qual è? Scopriamolo insieme.

La nuova edizione di Uomini e Donne è partita da poco, anzi da pochissimo, infatti ieri è stata trasmessa la prima puntata del famoso programma, registrata in precedenza e in cui sono state svelate tantissime novità. La trasmissione sulla sua pagina ufficiale aveva annunciato una grande sorpresa in arrivo. Infatti, il programma cambia le carte in tavola e ha apportato una significativa novità: a scegliere i nuovi tronisti è stato proprio il pubblico. Un annuncio davvero inaspettato che ha entusiasmato i milioni di fan di Uomini e Donne. A quanto pare, dalle anticipazioni è stato possibile scoprire che uno dei nuovi tronisti tra gli aspiranti scelti è Gianluca De Matteis. Dal video di presentazione sul sito Witty Tv scopriamo che il ragazzo è un fisioterapista di 30 anni, compiuti lo scorso 30 maggio. Nella presentazione appare leggermente impacciato, probabilmente perché stare dietro ad una telecamera non lo mette a suo agio. Gianluca a quanto pare è molto bello, ed è stato subito apprezzato dai follower del programma. De Matteis ha tantissimi hobby, ma ha una particolare passione: sapete qual è? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne ha da poco aperto le sue porte e tantissime sono le novità che quest’anno hanno colpito il noto programma. Infatti, lo studio è stato completamente rivoluzionato, con spazi allargati e un distanziamento tra le postazioni prima inesistente, in modo tale da poter rispettare tutte le norme in vigore, portate dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Inoltre, i nuovi tronisti sono stati scelti dal pubblico, una grande novità questa che ha entusiasmato i fan del programma. Tra i tronisti scelti, stando alle anticipazioni, è presente Gianluca De Matteis, su Witty tv il giovane si è presentato in una breve intervista.

Gianluca è un fisioterapista di 30 anni, non si sa quale scuola abbia frequentato e quale sia il suo titolo di studio al momento. Durante il video presentazione si racconta sottolineando le sue molteplici passioni. Ama recitare, pratica surf e adora viaggiare ed esplorare località ‘povere’ senza fissare il ritorno. Ma il giovane ha una passione particolare, siete curiosi di scoprire quale? Vediamo insieme qual è. La più grande passione di Gianluca De Matteis è andare in moto. “L’asfalto, la strada, la vivi in maniera totalmente differente. Nel senso che gli odori, i colori, i paesaggi che si vedono hanno dei colori, degli odori e dei profumi diversi. E non è tanto un mezzo che ti sposta da un punto A a un punto B. La moto è proprio il percorso che tu fai che ti fa stare bene”, ha raccontato il giovane durante la presentazione. Sembra proprio che Gianluca sia pieno di talento e di sorprese tutte da rivelare. Non resta altro da fare che attendere per scoprire cosa ci riserverà il suo percorso ad Uomini e Donne.

